《雙北論壇》柯允助淡北道路 侯：尊重北市不同意見

雙北論壇昨在新北市五股登場，台北市長柯文哲（右）、新北市長侯友宜（左）在一些議題上相互討論。（記者邱書昱攝）

2021/03/30 05:30

〔記者陳心瑜、邱書昱、賴筱桐、蔡思培／綜合報導〕台北市長柯文哲昨前往新北市五股夏綠地（原垃圾山），與新北市長侯友宜在年度雙北合作交流平台」（簡稱雙北論壇）協商；但對於淡北道路、八里污水廠、捷運環狀線經營權、水肥處理等爭議案，侯、柯閉門會議並未多作討論。柯會後受訪允諾盡力幫忙淡北道路案，侯友宜則說，尊重、體諒台北市民的不同意見；而捷運環狀線、萬大中和樹林線經營權，2人則同意「由1家經營」，後續協調由誰經營。

表定55分鐘會議 只談30分鐘

侯友宜帶柯文哲等北市府官員參觀五股夏綠地，柯、侯邊走邊聊，但互動不熱絡，在表定55分鐘的閉門會議，只談約30分鐘就結束。媒體問及論壇是否象徵「藍白合作」？柯表示，是常態性討論平台，不涉及藍、白合作政治議題；侯表示，沒有什麼合作，他和柯都秉持讓雙北共好原則，在市政上合作。

談到新北爭取環狀線經營權，柯文哲表示，由1家經營，會持續協調。侯友宜則說，等到南環、北環和東環段都完成後，雙方有共識由1家經營；但由誰經營？2人都沒說答案。而萬大中和樹林線，2人都表示，第2期路網由所在的新北市處理，全線通車後再討論誰經營。

YouBike2.0 可在新北市還車

至於淡北道路工程，柯文哲允諾盡量幫忙；侯友宜則說，尊重、體諒台北市民的不同意見。談到台北市YouBike升級2.0，柯說，介面已經想好且有準備；侯說，升級的YouBike2.0可在新北市還車，新北市1.0系統也可在台北市歸還，確保兩市市民權益。對於「水肥大戰」，侯則說，新北市會處理轄內水肥問題，2市未來能合作處理。

水肥問題 侯：能合作處理

侯友宜還提到，五股是北台灣的地理中心點，北北基桃等縣市要發展成國際大都會，必先發展五股，發布五股都市計畫要先完成五股二重疏洪道左側堤防加高、台北市社子島堤防加高等工作。柯文哲則回應說，社子島讓台北市很頭痛，是累積幾十年的歷史共業，大台北200年防洪計畫內容很多，需逐條處理。

柯文哲說，大台北生活圈不該因為行政區劃分而區隔，很多議題相互牽扯，重要的是如何解決問題。侯友宜也說，雖然大家有些意見不一，但都會相互尊重、攜手合作，雙北可互補，大台北發展需仰賴雙北與桃園、基隆等市合作。

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