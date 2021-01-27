為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台北國際電玩展 電腦公會：無延期計畫

    2021/01/27 05:30

    〔記者楊心慧、張慧雯／台北報導〕衛福部桃園醫院爆發群聚感染，國內疫情延燒，大型活動紛紛停辦或延期，2021台北國際電玩展（Taipei Game Show）每年吸引數十萬人到場，今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次，台北市議員許淑華擔心群聚感染，建議台北市電腦公會應審慎考慮延期舉辦，不過台北市政府發言人陳智菡表示，根據中央流行疫情指揮中心評估，台灣目前尚未達到社區不明感染源需直接停辦活動的風險等級。

    主辦單位台北市電腦公會也指出「目前沒有延期計畫，但會嚴控人流在8000人以下，且同時加強實聯制、戴口罩、量體溫等措施。」

    會嚴控人流在8000人以下

    台北市電腦公會表示，展出產品也因為疫情，有了分流的做法，有實體的展出，也有線上的活動互動，原本預計4天電玩展參展人數達數十萬人次，但相信疫情影響之下，參與人數恐怕會下降。

    陳智菡指出，中央、地方防疫應統一，不能各縣市各喊各的、自亂陣腳，非常時期，政府應盡力維持人民正常生活，而非處處干預，至於電玩展防疫，北市衛生局將到場督導，確認主辦單位管制入場人數、落實實聯制、監測空氣品質與人流狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺北市今日熱門
    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮
    2021/01/20 11:00

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮 影片

    中山警分局集體收賄案 2酒店白手套訊後請回
    2021/01/20 09:21

    中山警分局集體收賄案 2酒店白手套訊後請回

    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝
    2021/01/20 20:21

    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝

    媒體質疑「代言」中國疫苗 連勝文抱怨向NCC反應未處理
    2021/01/20 09:47

    媒體質疑「代言」中國疫苗 連勝文抱怨向NCC反應未處理

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播