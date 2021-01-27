台北國際電玩展 電腦公會：無延期計畫

2021/01/27 05:30

〔記者楊心慧、張慧雯／台北報導〕衛福部桃園醫院爆發群聚感染，國內疫情延燒，大型活動紛紛停辦或延期，2021台北國際電玩展（Taipei Game Show）每年吸引數十萬人到場，今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次，台北市議員許淑華擔心群聚感染，建議台北市電腦公會應審慎考慮延期舉辦，不過台北市政府發言人陳智菡表示，根據中央流行疫情指揮中心評估，台灣目前尚未達到社區不明感染源需直接停辦活動的風險等級。

主辦單位台北市電腦公會也指出「目前沒有延期計畫，但會嚴控人流在8000人以下，且同時加強實聯制、戴口罩、量體溫等措施。」

會嚴控人流在8000人以下

台北市電腦公會表示，展出產品也因為疫情，有了分流的做法，有實體的展出，也有線上的活動互動，原本預計4天電玩展參展人數達數十萬人次，但相信疫情影響之下，參與人數恐怕會下降。

陳智菡指出，中央、地方防疫應統一，不能各縣市各喊各的、自亂陣腳，非常時期，政府應盡力維持人民正常生活，而非處處干預，至於電玩展防疫，北市衛生局將到場督導，確認主辦單位管制入場人數、落實實聯制、監測空氣品質與人流狀況。

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