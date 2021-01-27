台北／紀錄可竄改 實聯制系統被爆防疫漏洞

2021/01/27 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府針對防疫推出myCode實聯（名）制場館系統，但卻被民眾發現，若場館專屬QR Code外流，任何人皆可竄改進出場紀錄，恐成防疫漏洞；北市府資訊局表示，該系統目前應用於北市府所轄公有場館、舉辦活動，經民眾反映後，將於本週推出進階版系統，增加驗證碼把關，改善場館登入流程，在便利與安全上取得平衡。

北市府為避免民眾自行填寫表單衍生資訊錯誤、個資外洩等問題，去年推出台北隨行碼myCode實聯（名）制場館系統，由民眾自主輸入姓名及手機，透過簡訊回傳取得可用的QR Code，落實進場實聯制，也可依此確認該手機號碼為有效，有助後續疫調聯絡。

但有民眾發現，使用此系統時，若透過同一手機號碼、但填寫不同或錯誤的個資，仍能申請到通行驗證的QR Code；此外，各北市公有場館專屬的QR Code若外流，有心人士便可藉此系統變造或竄改進出紀錄，可能導致疫調錯誤，衍生不必要的隔離或恐慌。

資訊局表示，建立myCode實聯（名）制場館系統是為協助防疫定位更加便利，感謝民眾提供寶貴建議，現行取得QR Code的流程可更加嚴謹，將於本週推出進階版myCode+，多加一道驗證碼把關，也會精進場館人員登入流程，確保疫調能確實進行。

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