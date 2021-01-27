疫情嚴峻失業增加／台北市府釋80職缺 月薪最高63K

台北市勞動局就業服務處舉辦北市府職缺就業甄選，共邀集27個市府轄下機關，提供80個職缺，月薪最高達63K。（北市勞動局提供）

2021/01/27 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創各業，台北市失業率、失業人口數都增加。台北市勞動局現在已開始規劃中型、大型就業博覽會，台北市政府即起也釋出80個職缺，最高月薪達63K。

即日起至2月1日受理報名

行政院主計總處統計，2019年全國失業率3.73%、失業人口44.6萬人，去年整年全國失業率提高至3.85%、失業人口也增加到46萬人。其中，台北市2019年的失業率為3.7%、失業人口5萬人，去年整年失業率增加到3.9%、失業人口也提高至約5萬1000多人。去年航空、旅遊、服務、餐飲等行業都受重創，今年初疫情又嚴峻，觀光、餐飲業再次受影響，相關釋出職缺也減少。勞動局表示，現在已規劃多場就業活動，讓民眾有機會到公家單位、私人企業就業。

去年失業人口提高至逾5萬

北市府職缺就業甄選即日起至2月1日下午5點受理報名，預計3月6、7日舉辦甄選。這次台北市政府衛生局、社會局、教育局、工務局、資訊局都開出職缺，各局處中又以工務局開出最多缺，包括公園路燈工程管理處駐警類、車輛類、電機類約僱人員、土木類專案技工等共有15個職缺，薪資落在28K至46K。

台北市勞動局長陳信瑜說，這次北市府職缺就業甄選有30個職缺薪資達40K。衛生局的「聘用保護性督導」，月薪約在45K至63K，其主要工作是保護性社工督導業務、社會福利諮詢、推動相關長照業務等內容。資訊局的約聘研究員，要負責辦理市府「共通性資料庫」的規劃、整合、建置及應用，薪資也高達52K。

將辦中、大型就業博覽會

勞動局在2月底、3月初還會分別舉辦中型、大型就業博覽會，2月26日的中型博覽會預計釋出300至400個職缺，3月13日的大型博覽會更邀請225個單位，預計提供超過1萬1000個就業與實習機會。就業服務處處長游淑眞說，中大型博覽會每次都有眾多企業參加，讓求職者投履歷、面試、就業機會都提高，歡迎有需要的民眾參加。

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