北市龍圖里長蕭萬居 涉詐140萬補助款

2021/01/26 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕曾就武漢肺炎疫苗議題批評衛生福利部長陳時中的國民黨籍台北市大安區龍圖里長蕭萬居，涉嫌詐領補助款約140萬元；台北地檢署昨指揮調查局北機站，兵分9路搜索及約談蕭萬居等9人，全案朝利用職務機會詐領財物等方向偵辦。

檢調獲報，2015至2019年間，蕭萬居涉嫌以不實發票，分別向台北市社會局、台北市立第二殯儀館，以及北市大安區公所等單位，不實請領補助款，合計約140萬元。

同案遭約談的被告，另包括淯展包裝潢水電工程負責人許嚴仁、佑通資通綠能有限公司總經理張同宇、龍圖里里幹事曹文珍，以及龍圖里第十鄰鄰長張秀鳳4人，檢方昨晚訊後，蕭萬居聲押禁見，諭令許嚴仁以30萬元交保，曹文珍及張秀鳳2人，各以10萬元交保，張同宇50萬交保。

檢調調查，蕭萬居自2015年開始至2019年間，涉嫌指示許嚴仁、張同宇，找來不知情廠商配合出具發票，分別向大安區公所、二殯回饋地方經費管委會，不實請領核銷補助款60萬元。

2018至2019年間，蕭萬居另涉嫌指示鄰長張秀鳳，找人頭擔任社區龍圖協會志工及授課講師，向社會局詐領「社區照顧關懷據點加值方案」的人事及志工經費、授課經費等合計1萬餘元。

另外，2015年至2019年間，蕭萬居另涉嫌以其經營咖啡坊所開立名目為簡餐、餐盒等發票，以及由張同宇所提供的買電話機、液晶顯示器等不實發票，分別向社會局及大安區公所等單位，核銷鄰里建設補助經費40多萬及30多萬元。

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