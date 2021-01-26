北市空總舊址文資升級 16建物列市定古蹟

空總新大樓外觀。（黃郁芬提供）

2021/01/26 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕占地7萬平方公尺的空軍總司令部舊址，現為「國家當代藝術中心」，區域內可開發範圍各方關注。區內原指定1棟市定古蹟、10棟歷史建物，台北市文化資產審議委員會昨決議「升級」指定為16棟市定古蹟；但列席的文史工作者蕭文杰、市議員黃郁芬質疑，缺了一棟建物（新大樓），且北市不敢以白色恐怖時期不義遺址之名登錄。

挨批未以白色恐怖遺址登錄

列席文資會的促轉會研究員表示，空總前軍法處、軍事法庭、監所，曾為白色恐怖空軍最高訊問、審理、拘禁空間。「空軍年鑑」記載1956年看守所僅能羈押100人左右，但時常羈押200人以上；而新大樓、軍務處、文電中心應依促轉條例將此威權不義遺址予以保存。

2015年空總登錄市定古蹟有舊辦公大樓（原台灣總督府工業研究所），登錄歷史建物包括戰情大樓、防空洞（舊大樓前）、防空洞（建國南路）、大門官兵房、當值長官室、碉堡（仁愛路建國南路口）、碉堡（忠孝東路248巷口）、崗亭（仁愛路左側）、崗亭（仁愛路右側）、門內哨。

文資會昨決議廢止上述10處歷史建物身分，「升級」指定為市定古蹟，另外，加碼中正堂、美援大樓、通信處辦公室、文電中心、軍務處等共16處為古蹟；未指定促轉會所主張的園區內新大樓。

蕭文杰批，文資會不敢將白色恐怖促轉正義，以白紙黑字寫進登錄理由，且歷史資料考證不全，不清楚為何要升級。

黃郁芬：市府不願擴大保存範圍

黃郁芬說，日前文資會現勘，沒找國家人權博物館、促轉會專家到場協助說明，委員無法詢問歷史細節，擔心資訊不足下有文資誤拆，而台北市政府不願擴大保存範圍。

文資會現勘2次 參考白色恐怖報告

文化局副局長田瑋表示，文資會現勘2次，所有建物看2遍以上，參考白色恐怖報告；唯一沒列的新大樓，結構形式不符合重要建築、沒有特色，暫時排除在外。若其他建物日後確定為不義遺址，也會併案討論。

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