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    首頁　>　臺北市

    旅館住宿補助 尚有10萬個名額

    2021/01/26 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕去年國內爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），觀光業受創，台北市觀光傳播局去年底推出活動，共釋出20萬個住房補助名額，每晚最高補助1000元，但截至昨天下午，仍有10萬個名額尚未申請。觀傳局表示，補助是分階段申請，部分名額尚未開放，且會要求旅館做好量體溫、環境消毒等措施。

    每房每晚最高補助1000元

    台北市觀光傳播局去年底推出「台北加碼GO」活動，鼓勵大家到台北市團客旅遊、自由行。民眾在週日至週四或春節期間入住台北市375家合作旅館，可享每房每晚最高補助1000元住宿優惠，團客、自由行分別補助有10萬名額。截至昨天下午4點，團客旅遊有1846團報名、補助名額約剩3.9萬個，自由行補助有3.8萬人次報名，補助剩下6.1萬個名額，「台北加碼GO」活動共還有10萬個名額供申請。

    觀傳局表示，「台北加碼GO」是分階段釋出名額，團客補助分去年12月份、今年1月份、今年2月至3月7日等三階段，三階段分別釋出3萬、3萬、4萬個名額。自由行補助則分成去年12月24日至今年1月31日、今年2月1日至3月7日等兩階段，分別釋出5萬個補助名額，二階段的5萬個名額尚未開放。觀傳局也說，若2月1日自由行一階段申請時間結束，但補助名額仍有剩，將累加到二階段名額。

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