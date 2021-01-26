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    首頁　>　臺北市

    防疫兼拚經濟 北市府加碼推無現金支付

    為加強防疫，市集攤商、用餐區域皆須設有防疫隔板，避免飲食的口沫噴濺。 （記者鄭名翔攝）

    為加強防疫，市集攤商、用餐區域皆須設有防疫隔板，避免飲食的口沫噴濺。 （記者鄭名翔攝）

    2021/01/26 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲持續宣傳就任6週年政績，昨由副市長黃珊珊主持記者會，除說明台北市政府過去一年的防疫作為，也宣布加碼無現金支付優惠活動，即起至2月25日於北市指定11個市集使用悠遊付交易，最多可享200元回饋，並持續推動商圈、市場改造，待疫情結束後，希望以嶄新、現代化風貌迎接未來的各國觀光客。

    使用悠遊付享10%回饋

    11個市集包括華西街夜市、南機場夜市、寧夏夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、延三夜市、艋舺夜市、公館夜市、慈聖宮美食街、晴光市場及士林夜市，即起凡以悠遊付取代現金，每筆消費即可回饋10%，活動期間累計最高回饋200元。

    11處日夜市 餐區皆設防疫隔板

    市府市場處副處長高群荐表示，於去年的市集精進計畫中遴選出11處環境顯著改善的日、夜市，再接力推出促銷方案，而相關攤商、用餐區域皆設有防疫隔板，避免飲食的口沫噴濺，另也逐步落實透明食物遮罩，確保用餐民眾安全。

    黃珊珊昨於「未來城市，耀動台北」執政6週年發表記者會上表示，雖疫情重創北市各商圈、市集，但市府把握時機逆向操作，除祭出紓困、振興方案外，也加碼推動無現金支付活動，希望藉此提振消費人潮，同時減少錢幣交易過程中的接觸行為，降低傳染風險。

    展望報復性商機 推動市集改造

    黃珊珊說，國際觀光客銳減，連帶影響各大觀光夜市生意，北市府展望疫情結束後的全球報復性旅遊商機，陸續推動市集改造，如因應疫情補助攤商使用透明食物遮罩、改善環境補助靜電除油機、油脂截留器等，另也與商圈協會合作，統一服飾、攤車、招牌及菜單改造，提倡悠遊付等，目標打造「連日本人都願意坐下來用餐的夜市」。

    議員批 是在拉抬悠遊付業績

    但議員徐弘庭則質疑，市府美其名是振興商圈兼顧防疫，實際仍在拉抬悠遊付業績，但會在夜市使用電子支付的消費者最多佔約10%，且當前市場已高度飽和，市府砸錢推優惠，最終恐只能吸引到流水型消費者，無法養成使用忠誠客群，「等於把錢扔到水裡」。

    北市府副發言人戴于文表示，此次推出的回饋活動，著重降低紙鈔、零錢交易造成的病毒接觸，若將此解讀為藉防疫衝高悠遊付使用率，實屬過度聯想。

    另關於外界疾呼市府應速停辦各公部門的尾牙聚餐，戴于文說，市府強烈建議各機關暫緩尾牙，但尚無強制全面停辦的規劃，未來視疫情發展情況將持續研議調整。

    即日起至2月25日於北市指定11個市集使用悠遊付交易，最多可享200元回饋。（記者鄭名翔攝）

    即日起至2月25日於北市指定11個市集使用悠遊付交易，最多可享200元回饋。（記者鄭名翔攝）

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