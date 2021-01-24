違停頻遭檢舉 運將盼微罪不罰

民眾檢舉氾濫，計程車運將希望方便乘客上下車的違停能夠微罪不罰。（記者蔡亞樺攝）

2021/01/24 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕智慧型手機、行車影像紀錄器普及，各種交通違規都能隨時拍照（攝）檢舉，北市警察局交通警察大隊統計，去年全市違規停車近40萬件都是檢舉，計程車運將也深受其害，「每月2張罰單是營業成本」，反映出無奈的心聲；台北市汽車駕駛員職業工會最近向北市交通局陳情，疫情導致載客量大跌2成，訴求上下客短暫違停能夠「微罪不罰」。

交大：中央對此有在檢討

交大執法組長王均說，這類情節輕微的違規，員警都會勸導免予舉發，但民眾檢舉如何處理，中央也有在檢討。

根據警政署統計資料，全台計程車數量為9萬2千輛，目前台北市計程車登記數約3萬8千輛，全台之冠，登記職業駕駛約有3萬1千人。不過受到疫情衝擊，交通局統計，去年計程車運量與載客量較往年跌2成，收入縮減，讓計程車運將苦哈哈，檢舉達人更讓運將苦不堪言。

計程車10張罰單 8張是檢舉

中華民國汽車運輸職業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，民眾檢舉案件多，計程車10張交通違規罰單中，有8張都是檢舉，民眾宛如成為執法公器，根據他了解，台北市警局一個分局單日要處理400件檢舉案，員警要花大量時間處理，也造成困擾。

紅線停1、20秒 馬上被檢舉

開計程車20多年的吳大哥說，北市劃紅黃線、尤其紅線的地點太多，但運將為了配合乘客方便上下車，在紅線停1、20秒，馬上被民眾拍照檢舉。有運將抱怨，「忠孝東路幾乎整條都是紅線，要停哪？」民眾亂檢舉，警察就開罰，計程車（駕駛）被罰到死。

鄭力嘉說，北市交通車流非常複雜，每段道路的標誌標線都不同，計程車駕駛不熟路況或號誌標線，因此被民眾拍到違規檢舉，運將們都自嘲「每個月至少準備2張罰單，當作營業成本」。他認為，員警才有執法權，應站在交通現場做執法，而不是被民眾取代。

鄭力嘉表示，目前警政署擬訂相關檢舉草案並要修法，包括修改臨停時間、幾公尺以內的停車距離就不開罰。北市汽車駕駛員職業工會認為，雖然事涉中央，但北市可以先試辦看看。

短暫違停 員警多勸導不罰

交通局長陳學台說，若一處街廓或道路全部都劃紅線，現在將其中一段塗繪12至15公尺的黃線做為臨停，像是紅線短暫違停這類的微罪，員警在場不會取締開罰，但民眾拍照檢舉，問題確實嚴重，會跟警政署與市警局反映。

對此，交大執法組長王均說，「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條規定，一般小客車或計程車等任何車種，有上下客或卸貨的臨停需求，在不妨礙他人通行與交通安全，這類情節輕微的違規，員警都會勸導免予舉發，目前中央也有在檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法