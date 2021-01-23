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    首頁　>　臺北市

    8所高中職畢旅 延期舉辦

    2021/01/23 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫情升溫，台北市教育局昨發函各級學校，要求若無法活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦，教育局副局長陳素慧表示，目前有8所公私立高中職在學測結束後，寒假舉辦過夜跨縣市畢業旅行，目前各校回報皆決定延期舉辦。

    教育部於1月19日發函，提醒全國各地學校若無法在活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。教育局昨指出，因應疫情趨於嚴峻，降低高三學生因跨縣市畢業旅行，至景點群聚或接觸不特定人士，可能造成風險，將影響寒假後申請大學入學等權益及作業，因此強烈建議各校延後或取消寒假期間進行的畢業旅行。

    陳素慧表示，國中小學在寒假期間並沒有舉辦畢業旅行，畢業旅行僅有高中職，目前統計到有6所公立高中職、2所私立高中職安排到外縣市畢業旅行。據她了解，目前8所學校回報，因學生都希望參加畢業旅行，校方決定延期舉辦，至於何時舉辦，等到5、6月申請入學結束，才會決定日期。

    陳素慧也說，國中、小學及幼兒園舉辦寒假課輔及營隊，因上課地點都在學校且沒有跨夜，防疫措施比照平日，入校須量測體溫、噴手部酒精、戴口罩，因此照常舉辦。

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