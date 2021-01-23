NGO人生百味助街友 連4天發物資

台北車站四周聚集多名街友，有的人緊戴口罩，也有人沒戴。（記者蔡亞樺攝）

2021/01/23 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內武漢肺炎本土確診病例昨增加2例，疫情拉警報，群聚在台北車站、艋舺公園的街友，取得口罩、酒精等防疫物資不易，有民間團體自發性媒合物資，主動發口罩與酒精給街友們；台北市社會局所屬社福中心也提供防疫物資，讓街友索取，專供街友入住的2處避寒所拉高防疫規格，就寢距離要求須間隔1.5公尺，不得並肩相擠睡覺。

記者21日晚間前往台北車站實地觀察，超過30名街友或坐或躺出現在北車四周，約半數街友沒有戴口罩；有的2、3人成群放聲聊天，有的瑟縮在單薄棉被裡面，可以看到有人大剌剌不戴口罩，即使戴著口罩也沒戴好或將口罩拉至下巴處。

非營利組織（NGO）「人生百味」從前天起一連4天，將蒐集到民眾捐助物資，利用晚上到北車發放，除甜點、餐盒等食品發給街友，還有口罩與酒精，街友們紛紛收下。一名80歲街友林奶奶說，這裡很通風，想戴口罩就會戴著，不戴也不擔心疫情。

2處夜間避寒所 拉高防疫規格

台北市社會局表示，每月到台北車站、艋舺公園等街友群聚的據點，進行2次聯合夜間訪視，並發放防疫宣導單與物資，台北車站及艋舺公園2處夜間避寒所，低溫12度以下就會開設，入住街友必須量體溫、戴口罩，以及手部噴酒精。

社會局也提醒，年節將近，許多善心團體可以透過萬華及中正社會福利中心做為物資媒合平台，統一發放物資餐食；若民眾自行前往北車、艋舺公園等據點發送善心物資，在疫情嚴峻期間，請多注意各項防疫相關措施，並避免群聚。

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