防街友群聚 刈包吉發便當延期

「刈包吉」廖榮吉去年舉辦最後一場街友宴後，今年仍送暖準備送街友便當、發熱衣，受疫情影響延期。（資料照，記者蔡思培攝）

2021/01/23 05:30

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北萬華刈包小販、被稱為「刈包吉」的廖榮吉從1985年起，在過年期間自費舉辦「刈包吉盛宴」款待街友，由於他年事已高、舉辦盛宴經費捉襟見肘又無人願意接手，去年舉辦最後一場便落幕。刈包吉今年已81歲高齡，仍發揮愛心，雖不辦街友宴，但打算在龍山寺附近發放600個便當、500件發熱衣，讓街友能夠吃飽、穿暖，可惜現在國內疫情升溫，他擔心發放物資會有群聚問題，只好延期，卻也心疼街友年節無法溫飽。

龍山寺旁的艋舺公園常會聚集街友或是老人，白天在一起聊天，晚上則在地上鋪棉被睡覺，近期台北市多次寒流來襲，有街友寒冬中瑟縮睡在艋舺公園內。

刈包吉25年辦25場盛宴宴請街友，每次都席開500至600桌，食材加上人力成本就要高達500萬元，還曾因此與家人失和，鬧上社會版面；去年3月看疫情嚴重，決定繼續行善，在龍山寺旁贈衛生紙、包子和肉粽，引發大批民眾排隊。

部分街友沒身分證 無法實聯制

刈包吉今年打算在龍山寺附近發放600個便當、500件發熱衣給街友，卻受疫情影響只好延期。他受訪表示，內政部發公文要求發放要進行實聯制，但有些街友並沒有身分證，要進行實聯制相當困難，又考量目前國內疫情嚴峻，發放可能會有群聚問題。

配合政策 等疫情和緩些再發放

刈包吉強調，不是他不辦，是目前政府也說最好先不要辦，因此他決定延期，待疫情和緩一點再發放，否則真的出事，他也擔不起，只是現在也會擔心街友的溫飽。

取消除夕敲鐘？ 龍山寺下週討論

龍山寺董事長黃書瑋說，龍山寺配合政府防疫措施，大家在家才會比較安全，最近來廟裡的人潮也比較少，由於武漢肺炎疫情延燒，下週將討論是否取消除夕的敲鐘活動。

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