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    首頁　>　臺北市

    春節前2週 避26處易塞幹道

    台北市警察局交通警察大隊將針對農曆年節前活動，加強交通疏導。（交通警察大隊提供）

    台北市警察局交通警察大隊將針對農曆年節前活動，加強交通疏導。（交通警察大隊提供）

    2021/01/22 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕農曆年即將到來，民眾開始進行採買送禮、尾牙等活動，台北市車流量將因此增加，台北市交通管制工程處昨天表示，從歷年經驗，春節前2週（1月27日至2月9日）下午2時至晚間8時，均會出現交通壅塞情形，並公布23處快速道路、26處主要幹道等易壅塞路段，交工處提醒民眾，避開壅塞道路以免受阻。

    北市各大賣場、果菜及花卉市場等周邊道路，最近已出現大量人車潮。交工處交通管制中心主任王耀鐸指出，春節前4週起各交通幹道及快速道路車速開始下降，春節前2週車速下降情況會更加明顯。

    易壅塞快速道路包含環河快速道路武昌至成都路段；水源快速道路環河至青年路段、萬大至泉州路段、水源至華江橋路段；建國高架松江至農安、市民至忠孝、羅斯至汀州等8路段；基隆高架市民至八德路段、羅斯福路至長興路段；新生高架市民至濟南等4路段；環東大道舊宗至金莊路段。

    主要幹道包含中山南路忠孝至愛國路段、民生西路延平至重慶路段、光復南路八德至市民大道路段；忠孝東路中山至林森路段；信義路光復至基隆路段；南京西路西寧至承德路段；建國南路八德至市民路段、仁愛至信義路段；建國北路民生至南京等3路段等路段。

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