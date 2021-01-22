《台北過好年系列1-市場篇》6大市場採買 除夕照常營業

南門市場年菜遠近馳名，今年集結南門市場內人氣名攤的年菜必買商品，祭出兩款「金牛迎春年菜組」，在網路上可用優惠價格購入。（記者楊心慧攝）

2021/01/22 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆春節下個月登場，台北果菜市場、家禽批發市場、台北魚市、公有零售市場、台北花木批發市場、台北花市除夕都有營業，皆從初一（2月12日）休至初五（2月16日），並在初六（2月17日）開市，今年受疫情影響，包含南門市場、北農、台北魚市提供網購服務，讓民眾在家也可以逛網拍、辦年貨，不必跑到市場人擠人，降低感染風險。

內湖花市 2/7起連5天不打烊

內湖台北花市B館盆花區於1月28日起延長營業時間，從原本凌晨4時至中午結束營業，將延長至下午3時；2月7日凌晨零時起至除夕（2月11日）中午12時，全區連續5天24小時全天營業不打烊。

國內疫情再度延燒，各縣市大型活動停辦或延期，民眾不敢到人多的地方，部分市場及商圈推出線上購物，讓民眾在家也可以逛市場、買年貨。

南門市場 悠遊付享15%回饋金

南門市場年菜遠近馳名，今年祭出多項優惠，首波結合電子支付與悠遊付合作，活動目前已開跑，至2月28日前，全館使用悠遊付結帳享15%回饋金，並推出網購平台服務，上網搜尋「南門市場」進入官方臉書粉專，點選「來去逛逛」按鈕，即可進入平台，為歡慶開台，集結南門市場內人氣名攤的年菜必買商品，祭出兩款「金牛迎春年菜組」，可用優惠價格購入。

台北農產運銷公司去年5月推出電商平台「北農嚴選」受好評，累積至今共有773萬營收，北農總經理翁震炘推薦民眾可購買產銷履歷蔬菜箱，現在購買不但免運，還送有機金針菇，除新鮮蔬菜、水果禮盒外，也販賣各類乾貨及農會產品，民眾可上「北農嚴選」逛逛。

台北魚市 31日前滿額送好禮

台北魚市也在官網上販賣各種魚貨、海鮮禮盒，至本月31日前在台北魚市線上購買1500元，就送1片挪威鯖魚片、滿5000元送1包干貝，活動區內購物滿2500元可折100元。

台北漁產公司副總經理王維偉表示，防疫期間推薦民眾購買海鮮禮盒，門市會員購買可再享9折優惠，賣得不錯的有白鯧魚、赤宗、青斑、軟絲、干貝、白蝦的組合，也有海鮮零食的伴手禮盒，像是400元的組合，有魷魚絲、炭烤片、鮪魚糖、櫻花蝦海梅魚。

台北花市企劃室副主任洪子傑表示，台北花市有網路預約交易系統，但以服務市場承銷商為主，不過可致電店家訂花再宅配。台灣花店協會副理事長張輔仁表示，台灣花店協會官網有賣花，今年因疫情網路銷售反而比實體花店還好，預估網購業績成長超過2成，部分花店會員，過去長時間經營網路行銷的甚至成長到5成。

台北市春節各大市場休市一覽表

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