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    首頁　>　臺北市

    敬老卡點數、敬老金二擇一？ 柯文哲允研議

    2020/11/21 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲大砍1500元重陽敬老金，改推每月敬老卡給480點，長者仍然不諒解。北市議員林國成提議，擴大敬老卡使用範圍，納入庇護工場購買民生用品，並建議市府每年發放1500元敬老金或每月給予480點兩方案併進，讓長者自行選擇；市長柯文哲對此承諾，會找地點試辦擴大敬老卡使用，並考量兩方案供長者選擇。

    議員︰每月480點 用完者少

    柯文哲於2016年取消發放重陽敬老禮金，引發長者不滿，為平息長者怨氣，北市府擴大敬老卡使用點數的範圍，可用於計程車費抵用，也能抵用場館門票。議員發現敬老卡每月480點根本用不完，據社會局統計，30萬6000多名長者持有敬老卡，8月用完480點的僅4萬5028人、約佔14.67％。

    林國成前天在議會市政總質詢指出，柯砍重陽敬老金，仍有半數長者對柯不諒解，他建議市府擴大敬老卡可用於購買庇護工場商品。柯文哲答詢表示，庇護工場屬社福事業，用敬老卡做愛心，可以考慮用試辦方式。

    議員提議庇護工場納使用

    北市副市長蔡炳坤表示，今年初已試辦庇護工場商品納入敬老卡使用範圍，2台胖卡開進社福機構。北市社會局長周榆修說，目前33處老福中心及日照中心，未來胖卡開進機構與地點要討論，而敬老卡購買庇護工場商品，須與悠遊卡公司討論刷卡等技術問題。

    林國成還表示，敬老卡每月有480點，一年就有5760點，他建議市府開放長者可以自由選擇，若每月使用480點，1500元就不領，若要領1500元，就沒有480點，柯文哲對此說，好、可以。周榆修則表示，會好好研議，給長輩更好的服務。

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