北市公車防夾裝置 明年5月底全面安裝

台北市交通局宣布，明年5月底全市超過3千輛公車，全面加裝車門防夾裝置。（記者蔡亞樺攝）

2020/11/21 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕公車車門夾人意外頻傳，北市交通局昨指出，全市3568輛公車明年5月底將全面完成防夾裝備設置；而為降低公車肇事，交通局補助公車業者裝設先進駕駛輔助系統（簡稱ADAS），已有1024輛公車提出申請，補助經費近4000萬元，交通局表示，根據測試研究，裝設ADAS能降低肇事率，長期目標是希望全市公車都能安裝。

防肇事 補助裝設先進駕駛輔助系統

交通局昨在北市府大樓東側廣場展示公車車門防夾裝置，車門加裝氣壓防夾感應管，若車門夾到乘客會自動打開，或未關妥，警示音會持續響起提醒駕駛員，保障乘客上下車安全。

交通局長陳學台表示，以往發生乘客被夾傷事件，明年5月底所有公車都要裝設防夾設備，硬體是輔助駕駛員行車更安全，但重點還是在人，若駕駛員不注意還是無法達到安全地步，乘客搭車不摔倒需靠駕駛員臨場注意，透過軟硬體一起努力，提升公車搭乘環境。

交通局公共運輸處長常華珍說，車門防夾裝置裝一台約4000元，業者出資，目前使用後減低夾人次數，去年車門夾傷人有74件，今年1到9月降為32件，車輛陸續裝設中。

目前北市3568輛公車、288條路線，每日載客量126萬人次，公運處指出，公車肇事前三大原因，分別是未注意前方人車動態，占32%；變換車道不當約占18%；未保持行車安全距離約占10%。為減少肇事率，公車加裝ADAS，希望示警防範60%的有責事故。

2017年起將自用車上的ADAS中「前方碰撞預警」、「車道偏移警示」等設備，試辦裝設在公車，2018年更增加試辦裝設視野死角（盲區）偵測警示功能。常華珍表示，已有70輛公車裝設，目前有1024輛提出申請，ADAS一台約8萬元，業者自付51%、市府補助49%，但非強制，業者是否全面換裝，須視車輛汰舊換新的時程。

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