北市仁愛幹線公車 即起試辦「讓座鈴」

台北市公共運輸處與客運業者合作，擇定仁愛幹線公車試辦裝設讓座鈴。（記者蔡亞樺攝）

2020/11/21 05:30

〔記者蔡亞樺、謝武雄／綜合報導〕為服務年長者、身心障礙者及身體不適的隱性需求者，北市公共運輸處昨宣布，仁愛幹線全線28輛公車裝設「讓座鈴」即日起試辦，有座位需求又不好意思開口的乘客，可以按壓讓座鈴，避免尷尬，打造更友善的公車搭乘文化。但有公車族認為會有壓力，聽到鈴聲誰要讓座？怕有正義魔人逼讓位。

安裝在前、後車門扶桿

參考桃園市8月推動讓座系統計畫、加上北市議員王欣儀的建議，公運處9月找客運業者研議，確定由仁愛幹線試辦，10月起仁愛幹線28輛公車陸續裝設讓座鈴，分別裝在前車門、後車門的扶桿上。

按鈴後 車內會有廣播

公運處昨在北市府大樓東門廣場展示仁愛幹線公車的讓座鈴，也找來業者示範，一按讓座鈴後，車內廣播播報「親愛的乘客您好，請您讓座給有需要的人，謝謝您的配合」，全車都能聽到。

公運處長常華珍指出，仁愛幹線是行經北市最多醫院的公車路線，包括仁愛、國泰、台大及和平4家醫院，途中有不少年長乘客，因此擇定仁愛幹線做為第一條試辦讓座鈴的公車路線，全線測試比較能了解乘客意見。

常華珍說，桃園試辦評價兩極，讓座鈴裝設後也接到申訴，座位上乘客聽到聲音覺得有壓力，試辦時會聽取站立及坐在位子乘客的想法，畢竟讓座不能勉強，但希望透過此方式，建立公車禮讓的新文化。

有公車族認為會有壓力

搭公車通勤的張小姐說，只要有人按鈴廣播，車上的人都會互相看來看去，到底誰要讓位，這才尷尬。公車族李嘉文說，聽到廣播，沒人要讓位，萬一年事高的長者或其他人硬逼讓座，會很有壓力。

公車族︰若按鈴沒人讓座 超尷尬

上班族吳小姐則表示，按讓座鈴後，如果沒人願意站起來讓座，狀況超尷尬，所以就算她想坐也不敢按鈴。常搭公車的陳奶奶說，讓座鈴的做法貼心，但有時公車擠很多人，按鈴也不一定有人讓座，還要靠大家的公德心，會讓座的人不用按鈴就會主動讓座。

公運處︰柔性、不強迫

公運處科長郭献文說，讓座鈴是柔性宣導、不強迫，目前公車座位都有配置優先席、比例3分之1，以一般低地板公車有22個座位，優先席是7到8個座位，乘客按壓讓座鈴後是全車廣播，車上乘客都聽得到，不一定是優先席乘客讓座，普通座位乘客要讓座也可以。

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