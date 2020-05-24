線上教學居家演練 236校完成

台北市教育局安排236校學生、老師進行線上教學的居家模擬演練。（台北市教育局提供）

2020-05-24 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫情趨緩，台北市教育局與家長聯合會、教師會研商後，認為疫苗尚未研發量產且國門還沒大開，仍有居家學習的可能性，全市二三六所學校分兩階段進行線上教學居家模擬演練、昨完成，卻發生逾三千個班級同步演練、流量過大，北市數位學習平台「台北酷課雲」一度網速過慢；教育局強調，演練確保一旦真的停課，每位學生都可以線上學習。

武漢肺炎疫情影響校園學習，之前就有北部高中、幼兒園因有確診學生而停課，當時各校忙著部署線上教學作業，但議員發現，教育局從未讓師生在家模擬測試，批防疫做半套。

教育局規劃，居家模擬演練對象為國小三年級以上所有班級學生（不含國中九年級、高中三年級與集中式身心障礙特教班學生），各校在五月九日、廿三日兩個週末擇一演練。

教育局科長陳秉熙指出，昨日有一五六校、三○二七個班級居家演練，此次演練目的在於檢視學生家裡網路環境與載具是否充足，可折抵服務學習時數，學生參與踴躍。

陳秉熙表示，演練發現學生在家是與兄弟姊妹共用一台電腦，因此專案向學校申請借用，經濟弱勢學生部分，教育局提供兩千七百多份4G行動網卡、WIFI分享器；他強調，這是確保學生權益，一旦停課都能線上學習。

木柵國小、螢橋國中等學生反映，在家透過線上見到老師、同學，感到非常興奮；蘭雅國小師生超過演練時間還欲罷不能，有的老師乾脆與學生進行一堂教學課程。

不過陳秉熙提到，大部分學校演練由老師在台北酷課雲的直播教室連結，學生登入平台後，點擊直播教室連結與老師線上相會，昨日演練的班級人數較多、流量大，連結酷課雲的速度比較慢，這部分未來投入經費優化系統就能改善，各校回報也大多沒其他問題。

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