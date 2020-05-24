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首頁　>　臺北市

775機關企業 未足額聘用身障勞工

2020-05-24 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕為保障身心障礙者找工作，「身心障礙者權益保障法」規範各單位機關定額進用身心障礙者，台北市議員王浩卻發現，截至今年一月底，台北市有七七五間機關或事業單位聘用身障勞工的人數不足，台北市勞動局也未依法開罰，僅要求業者每月支付差額，他痛批，勞動局根本是助長企業違反身障勞工權益的幫凶，要求勞動局約談企業，保障身障勞工就業權益。

未開罰僅要求業者付差額 勞動局被批幫凶

王浩發現，二○一五至二○一九年間，北市每年都有約兩成、逾七百家公、私立機關或民營企業聘用身障勞工的人數不足，從二○一五年不足人數一一○三人，增至二○一九年的一二二七人，截至今年一月底，台北市有七七五間機關或事業單位聘用身障勞工的人數不足，其中甚至有高達七成、共五六二家公司完全沒有聘用任何身障勞工。

議員批毫無作為 勞動局︰擴大約談企業執行

王浩指出，身心障礙者權益保障法規定，私立學校、團體及民營企業若聘用身障勞工人數不足，勞動局依法可裁處二萬以上、十萬元以下罰鍰，但勞動局從未裁罰未足額進用身障勞工的企業，僅要求業者每個月支付差額補助費，和業者實際聘用勞工所需付出的勞健保、年終獎金等成本相比，當然業者會選擇補差額，也不願聘用身障勞工。

王浩說，更扯的是二○一五至二○一九年間，台北市有一○二家企業曾有未繳納差額補助費而被移送強制執行的紀錄，甚至還有企業被移送強制執行的次數多達十次，勞動局不祭鐵腕，毫無作為，試問身障朋友還能依靠誰？

台北市勞動局長陳信瑜表示，發現企業拒繳後，勞動局去年找企業用重點約談的方式處理，有廿一家企業繳錢，顯見方式可行，今年將會擴大約談要求企業執行。

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