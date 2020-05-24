放寬容留人數 明起二階解封部分場館

爵士廣場跳舞區。（台北捷運公司提供）

2020-05-24 05:30:00

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續緩解，台北市政府明天起第二階段解封部分場館，但其中包括親子館、熱門泡湯點「前山公園男、女公共浴室」皆把入館人數砍半，同時在不共餐、實名制的原則不變下，將室內場館容留人數從五十人以下，提高到一百人以下。

親子館入館人數減半

副市長黃珊珊日前受訪指出，包括民政局所屬的區民活動中心、各區行政中心禮堂、公民會館、新移民會館及非政府組織會館，開放一百人以下申請使用；社會局所屬的社區關懷照顧據點逐步開放一百人以下課程、活動，而親子館雖重新開放，但入館人數砍半。

室內場館容留100人以下

至於十二區健康服務中心的社區健康篩檢恢復辦理；衛工處所屬迪化污水處理場、翡翠水庫管理局開放一百人以下團體申請環境教育課程或參訪活動。

公園場館單一出入口

配合市府場館解封政策，北市公園處重新開放轄下公園場館，包含前山公園男、女公共浴室、青年公園棋藝館、士林官邸公園凱歌堂及和平青草園歷史建築等五處，全面施行單一出入口、入場實名制、戴口罩、量額溫及酒精消毒手部管制。

前山公園公共浴室人數減半

花卉試驗中心主任宋馥華表示，前山公園男女公共浴室廿五日開放後降低浴室使用人數密度，但提供民眾使用的時段不變，男湯從清晨四點半開始，每場次供泡湯兩小時、中場休息一小時整理不開放，每天共四場次，女湯則從清晨五點開始，同樣每天四場次。

地下街跳舞區注意社交距離

此外，台北捷運公司宣布，中山地下街爵士廣場、板橋站通道層、西門地下街三處跳舞區明起開放民眾使用，呼籲民眾依現場公告人數使用場地，並注意社交距離，未符合社交距離者務必戴口罩。

北捷指出，上述三處跳舞區從三月二日起配合防疫暫停對外開放，明開放後，各跳舞區採先到者優先使用，無需事先申請，配合室內社交距離及活動需求，每區場地限制使用人數，盼民眾遵守場地公告。

捷運之旅參訪活動恢復申請

爵士廣場及板橋站通道層每日上午六時至晚間九時開放、西門地下街則每日上午八時至晚間九時開放。另提供團體申請的捷運之旅參訪活動，北捷表示，明起恢復開放申請，因應防疫措施，目前規劃每週一團、每團至多廿人為限。

台北市各階段場館解封原則、時間與類型一覽表

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