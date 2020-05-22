美食外送爭議倍增 北市勞局祭罰則

2020-05-22 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外送美食正夯，尤其今年因疫情讓民眾不敢出門，連帶外送平台業績成長，但台北市議員潘懷宗發現，消費爭議申訴案件數量不斷攀升倍增，光是今年一到五月就有二八六件，比去年一整年二六一件還多，且近三年來有高達六成的爭議，都和訂單無故遭取消有關。對此，台北市勞動局回應，若查證屬實，將依「台北市外送平台業者管理自治條例」開罰。

民眾申訴 6成是訂單無故遭取消

潘懷宗昨在議場質詢指出，依照北市府統計資料，二○一八年至今年五月十日止，總計共有五九○件消費爭議，其中三五一件與訂單遭取消有關。他提到網路上有不少民眾分享被退單卻拿不到退款的經驗，像是外送員未確切以電話方式聯繫通知取貨，便逕自取消該訂單，後來請該公司提供撥號紀錄，但該公司卻不願提供任何細節證明，只單方面說已經查證，且因已經付款給餐廳無法退款等。還有民眾下單後苦等一個多小時，就在系統顯示外送即將在一分鐘抵達，主動聯繫外送員，卻已讀不回，接著竟以「無法聯絡」取消訂單。

而各外送平台中，潘懷宗點名又以「foodpanda」單方取消訂單最常見，申訴案件也最多，二○一八年廿三件、二○一九年一八七件、今年一月到五月十日則有二二九件，相當驚人。法務局主任消保官楊麗萍解釋，foodpanda今年因勞資糾紛，棄單、取消狀況比較多；勞動局長陳信瑜補充，若違反「台北市外送平台業者管理自治條例」將開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法