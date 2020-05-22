北市46酒店舞廳申請 14家核准復業

北市十四家酒店、舞廳昨重新營業，民眾消費必須實名登錄。（記者劉慶侯攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者楊心慧、劉慶侯／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，台北市十九日起開放酒店、舞廳申請復業，六十八家業者累計有四十六家送件，北市府展開消防及建管安檢，其中有十四家符合復業條件，昨重新營業，台北市政府昨晚派員到重新營業的場所，輔導業者落實APP實名制的防疫管理措施，若復業酒店不符規定被發現，將依傳染病防治法開罰三千元到一萬五千元，三次違規者將被停業一個月。

APP實名制 違規3次勒令停業

酒店、舞廳申請復業需符合參加過防疫實名制APP訓練課程、公安檢查合格、文件齊備等條件，廿日第一梯次防疫實名制APP訓練課程共有五十三家業者、八十二人參加，累計有四十六家送件，其中十四家符合條件。

台北市商業處昨公布十四間酒店復業名單，位於中山區的共有十三間，包括松江名店、昌迪有限公司、路易酒吧、靛采名店、芮司緹名店、富利登舞廳、嘉夜有限公司、香水視聽歌城、龍昇酒吧、金艷酒吧、龍昌酒吧、消遣視聽歌唱坊、華納酒吧，松山區則是鴻昇興業有限公司。

台北市商業處長高振源說明，業者復業需設置單一入口做管制，並下載防疫實名制APP，掃描進入者的身分證、居留證條碼，輸入基本資料後上傳，資料將存在市府雲端，不會留在業者手機中，相關資料也會在一個月內銷毀。

副市長黃珊珊昨晚八時在市府商業處、工務局、建管處及中山分局陪同下，至復業的北市錦州街大富豪酒店進行巡查。黃珊珊向店內人員詢問APP使用狀況，店家也表示，所有工作人員手機都有相關載具可以使用，將配合政府防疫措施。

業者︰防疫措施紛擾 一律報警

至於台北市政府要求酒店業者落實「防疫實名制APP」，未來恐引起帶有酒意的酒客反彈，甚至發生鬥毆紛擾。酒店業者表示，為求生存不再以客為尊，「將一律報警處理」。

高振源表示，後續將由警方加強稽查，若業者違規不配合，由台北市衛生局依「傳染病防治法」第七十條第一項第三款規定，處以三千至一萬五千元罰款，三次違規者將勒令停業一個月。

台北市商業處表示，防疫實名制APP訓練課程第二梯次將於今天（廿二日）晚間七時，在中山分局九樓大禮堂辦理，歡迎尚未取得「工作人員接受實名制 APP訓練證明」的業者前往。

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