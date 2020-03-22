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《台北》小廚神幹大事 開平餐飲學校推抗疫料理

開平餐飲學校中餐組學生陳琬蓉，推出醃蒜頭的抗疫料理。 （開平餐飲學校提供）

開平餐飲學校中餐組學生陳琬蓉，推出醃蒜頭的抗疫料理。 （開平餐飲學校提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，民眾不敢外出用餐，在家料理的頻率增加，台北市私立開平餐飲職業學校學生發揮所學，選用唾手可得的食材與作法，每週製作一道抗疫料理並拍攝成影片，已推出醃蒜頭、西班牙烘蛋兩道，上傳YouTube「小廚神幹大事」抗疫料理系列，將持續烹調發布，分享給社會大眾。

醃蒜頭由中餐組二年級學生陳琬蓉負責製作，片長五分鐘，陳琬蓉說明蒜頭幾乎是家家戶戶必備的食材，用的醬油、糖、醋都是很普遍的調味料，即使很少下廚的民眾都可以學會，醃製放冷藏能保存半年，隨著保存時間不同，風味也不一樣。

大蒜材料好取得又易於保存，民眾擔心出門受感染，戴口罩用餐也不方便，在家輕鬆做出美味可口的料理，度過抗疫期。

前天上傳第二道抗疫料理西班牙烘蛋，是開平的外籍教師指導、國際部學生示範製作，使用食材有洋蔥、馬鈴薯、蛋，加上鹽巴、胡椒、油調味料；校方表示，這是一道非常適合在家製作，不用飛出國，就能吃到的西班牙料理。

開平副校長夏豪均說，「小廚神幹大事」影片構思每週一道教民眾在家簡易料理，每一集影片的主題、食材備料、腳本內容、拍攝剪輯等，都是學生規劃發想，培養他們不受學校與教科書的限制，在多元教學環境發掘興趣與未來方向。

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