《台北》防疫吃到飽 民生國中跨域教學

民生國中這學期安排七年級學生在晨光時間，進行跑步、做操的運動。 （民生國中提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情來勢洶洶，防疫成為校園新興教材，台北市民生國中鎖定二六二名七年級生，推出「防疫吃到飽」教學套餐，結合健康教育課、體育課及彈性學習的跨域教學，融入營養、傳染疾病知識與運動實作，加碼實施鍛鍊肌耐力、柔軟度的半小時晨運，提升學生免疫力。

民生國中健康教育課老師郭芃彣說，一○八新課綱去年上路，七年級是第一批適用學生，新課綱強調生活情境的教學，此時結合疫情，健教、體育、彈性課程三科老師共備，討論制定教學的內容與課程。

學習營養、病毒、免疫力知識

郭表示，這學期健教課有傳染病單元，她先利用寒假作業讓學生從生活尋找疫情議題，對疫情有初步認識，開學後安排認識傳染病、細菌、病毒的課程，接著教營養與免疫力的知識，例如教學生多吃蔬果、均衡飲食，才能攝取到各種營養，有了營養，也得靠運動幫助提升免疫力。

負責體育課的學務主任彭建都說，每週教授基本的體適能，像是做仰臥起坐、肢體前彎等，這學期在晨光時間安排半小時晨運，學生先做健康操暖身，接著跑圈加強心肺訓練與下盤肌力，最後收操避免運動傷害，也加強柔軟度。

彭建都提到，許多國中生開始健身，因此會教學生運動後攝取蛋白質，例如多喝豆漿，才會長肌肉，提醒不要喝太多含鈉的運動飲料，否則造成腎臟負擔，可加一半的水稀釋，這些帶著走的知識，讓學生離開學校也能用到。

半小時晨運 挑戰單車成年禮

教師蘇啟聰負責彈性學習的課程「民生大小事」，他表示，主要是讓學生完成單車成年禮這項特色活動，要騎數公里以上的路程，課程重點會加強腳的肌力，再從物理科學原理探索單車結構，最後人人挑戰單車成年禮，並讓學生運用APP剪輯影片。

民生國中校長陳建廷強調，七年級這學期聚焦提升免疫力、防疫課程，搭配實作，親身感受健康、運動對免疫力的影響；市府教育局中等教育科長諶亦聰說，學期末將把民生國中成果跟其他學校分享交流。

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