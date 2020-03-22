為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

《台北》防疫吃到飽 民生國中跨域教學

民生國中這學期安排七年級學生在晨光時間，進行跑步、做操的運動。 （民生國中提供）

民生國中這學期安排七年級學生在晨光時間，進行跑步、做操的運動。 （民生國中提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情來勢洶洶，防疫成為校園新興教材，台北市民生國中鎖定二六二名七年級生，推出「防疫吃到飽」教學套餐，結合健康教育課、體育課及彈性學習的跨域教學，融入營養、傳染疾病知識與運動實作，加碼實施鍛鍊肌耐力、柔軟度的半小時晨運，提升學生免疫力。

民生國中健康教育課老師郭芃彣說，一○八新課綱去年上路，七年級是第一批適用學生，新課綱強調生活情境的教學，此時結合疫情，健教、體育、彈性課程三科老師共備，討論制定教學的內容與課程。

學習營養、病毒、免疫力知識

郭表示，這學期健教課有傳染病單元，她先利用寒假作業讓學生從生活尋找疫情議題，對疫情有初步認識，開學後安排認識傳染病、細菌、病毒的課程，接著教營養與免疫力的知識，例如教學生多吃蔬果、均衡飲食，才能攝取到各種營養，有了營養，也得靠運動幫助提升免疫力。

負責體育課的學務主任彭建都說，每週教授基本的體適能，像是做仰臥起坐、肢體前彎等，這學期在晨光時間安排半小時晨運，學生先做健康操暖身，接著跑圈加強心肺訓練與下盤肌力，最後收操避免運動傷害，也加強柔軟度。

彭建都提到，許多國中生開始健身，因此會教學生運動後攝取蛋白質，例如多喝豆漿，才會長肌肉，提醒不要喝太多含鈉的運動飲料，否則造成腎臟負擔，可加一半的水稀釋，這些帶著走的知識，讓學生離開學校也能用到。

半小時晨運 挑戰單車成年禮

教師蘇啟聰負責彈性學習的課程「民生大小事」，他表示，主要是讓學生完成單車成年禮這項特色活動，要騎數公里以上的路程，課程重點會加強腳的肌力，再從物理科學原理探索單車結構，最後人人挑戰單車成年禮，並讓學生運用APP剪輯影片。

民生國中校長陳建廷強調，七年級這學期聚焦提升免疫力、防疫課程，搭配實作，親身感受健康、運動對免疫力的影響；市府教育局中等教育科長諶亦聰說，學期末將把民生國中成果跟其他學校分享交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺北市今日熱門
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入 影片

2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播