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首頁　>　臺北市

《預算被凍結》大巨蛋連通道 市府「硬闖」過關

2020-03-20 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕大巨蛋還未完工，台北市議會日前已做出決議，要求大巨蛋完工後，北市府才可動用三．七億元闢建大巨蛋與國父紀念館地下連通道經費，以因應未來大巨蛋帶來的人潮及交通衝擊；豈料，市府昨召開台北市都市設計審議委員會審地下連通道案，即便都審委員擔心未來排水問題，都審會主席、都發局副局長方定安仍裁示全案闖關通過。

對於外界質疑違背議會決議「偷跑」施作連通道，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩受訪指，「你不能動支錢，但前置作業你沒說不能做」、「不能說是偷跑啦！」他說，目前由新工處開口合約，請廠商幫忙相關設計，沒有付款，也未動支三．七億元；亦即預算解凍後再支付廠商，希望四月底完成細部設計，未來再花兩年施工。

都審會光大巨蛋連通道案就討論一小時，有委員認為現在極端氣候加劇，質疑有無試算該區域多少雨量？雨水能否順利排出？否則擔心雨水倒灌疑慮；設計單位回應，將施作透水鋪面、規劃截水溝，讓雨水順利排出。但委員仍質疑「沒有說服我」，擔心強驟雨排不出去就倒灌；也有委員對雨水儲留、抑制流出感到疑慮，設計單位回應未來會加強。

在地新仁里長吳建德現場發言，並諷刺大巨蛋就算完成了，未來真正營運後，誰有穿衣服、誰沒穿衣服，水退了就知道，大家要為歷史負責。

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