《週六開跑》台北5線掃墓公車 未戴口罩拒載

因應武漢肺炎疫情，公車業者加強掃墓公車車內消毒。（首都客運提供）

2020-03-20 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕方便民眾清明掃墓祭祖，台北市交通局今年循例委由首都客運、台北客運及大都會客運，於三月廿一、廿二、廿八、廿九日及四月二、三、四、五日共八天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等五線免費掃墓公車。因應武漢肺炎疫情，交通局表示，搭乘掃墓公車的民眾須戴口罩，否則公車司機將拒載，搭載人數視現場狀況，適當安排人數，不讓公車滿載擁擠。

搭載人數視現場狀況 不滿載

交通局公共運輸處科長張元榜指出，五線掃墓公車包括木柵線從捷運動物園站二號出口出發，經萬福橋至富德靈骨樓；南港線為南港軍人公墓、富德公墓辦公室、富德靈骨樓；崇德線從捷運麟光站經崇德街、富德公墓辦公室；陽明山線為惇敘工商到陽明山靈骨塔；軍人公墓線從南港軍人公墓至忠靈堂。軍人公墓線尖峰班距為廿至卅分鐘，其餘四線尖峰班距均為三至五分鐘。

去年掃墓公車八天運量達到一百萬人次，首都客運總經理李建文說，掃墓通常是全家出動，今年武漢肺炎疫情因素，可能有些長輩不去，預估運量會減少一至兩成，也提醒搭乘掃墓公車的民眾須戴口罩。

交通局副局長陳榮明補充，搭掃墓公車應配戴口罩，若未配戴，司機可以拒絕載送。李建文指出，乘客若沒戴口罩，或上山有戴口罩在下山時被吹走，公司會想辦法盡量幫乘客。

李建文說，乘客接觸較頻繁的公車車內部分如扶手、拉環等，每趟次出車結束，以稀釋的漂白水擦拭，並每四小時以噴霧方式消毒捷運動物園站、捷運麟光站、萬福橋及龍鳳谷等掃墓公車候車處。

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