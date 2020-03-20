台北清真寺 今起暫停主麻日聚禮

台北清真寺今天起暫停每週五例行的主麻日聚禮。（資料照）

2020-03-20 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕武漢肺炎全球肆虐，日前南韓、馬來西亞均爆發大型宗教活動導致大規模感染。繼大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖進香宣布延期後，台北清真寺昨進一步公告，今天起暫停每週五例行的主麻日聚禮，直到疫情趨緩，這是創設七十二年來首次因疫而暫停；至於預計五月底舉行的開齋節活動則視疫情變化再討論。

每週五例行活動 逾300人參加

坐落台北市大安區的台北清真寺創設於一九四八年，不但為台北市知名伊斯蘭教聚會所，還在一九九七年成為台北市定古蹟。每週五為伊斯蘭教的主麻日（Jumah）聚禮時間，來自世界各國的穆斯林都會到清真寺聚集禮拜，平均每次都吸引約三百多人參加。

台北清真寺基金會總幹事王夢龍表示，清真寺從春節起就一直在注意疫情發展，從除夕夜開始，每週五的主麻日裡，都提醒教友們一定要戴口罩，清真寺也提供相關消毒措施。

如今不但台灣的確診案例破百例，其他如義大利等國家疫情更是嚴峻，王夢龍不諱言大家都有點緊張，擔心可能出現無法掌握的情況，加上清真寺和其他宗教比較不一樣，教友相當多元，有來自馬來西亞、印尼、阿拉伯等地的教友，因此董事會決定做出宗教上的防疫示範作用，本週起暫停例行主麻聚禮。

台北懷恩堂 暫停場地租借

相較於台北市清真寺作法，台北懷恩堂則是取消營會等外部活動並暫停場地租借，堂內活動照常進行。台北懷恩堂強調，來參加聚會者除要量額溫、全程戴口罩，且都要造冊，包括坐哪個位置、編號等，同時加大座位間距，把每張長椅從原本的坐六個人，調整成只坐三個人，並取消愛宴等飲食部分；來參加禮拜的人次，從原本一天兩千三百人次，降到約一千三百人次。

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