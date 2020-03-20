《台北》居檢者家人住旅館 市府補助7千

2020-03-20 05:30:00

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎境外移入病例暴增，十九日起限制非本國籍者入境，國人入境則須居家檢疫十四天，防疫旅館爆滿。為解決防疫居住問題，台北市政府鼓勵「居家檢疫者住家裡、家人住一般旅館」，宣布在中央提供的一萬四千元居家檢疫補助外，加碼七千元，即起只要居家檢疫者具有台北市民身分，同住的親友在台北市的旅館住滿十四天，憑住宿收據和居家檢疫證明申請，相關細節再公告。不過，居家隔離者目前沒有納入補助範圍。

鼓勵居檢者住家裡 補助僅限市民

台北市觀光傳播局長劉奕霆說明，北市府補助的對象是居家檢疫者，所以不管各個居家檢疫者有多少家人外宿，都是補助一樣的金額，意即十四天七千元。此外，這項補助僅限台北市民，且須設籍一定時間以上才可請領，目前北市還在考慮要限制四個月以上還是六個月以上，之後會再公布。

不管多少家人外宿 補助金額固定

副市長黃珊珊昨下午主持防疫會議後宣布，將有條件補助居家檢疫者的家人住旅館，因目前北市三間防疫旅館爆滿，即便市府很努力在找，還是沒有辦法應付這麼多的居家檢疫需求。

「給補助其實也是希望能夠增加台北市一般旅館的收入」，黃珊珊透露已有很多旅館向觀傳局反映，他們願意接待家有居家檢疫者的人，會給更好的優惠，如果是這樣，會歡迎大家去住，但不會限制只能住這些旅館，只要是台北市登記有案合法的旅館即可，但不可住日租套房。

黃珊珊表示，越來越多國外旅客入境和國人回來，防疫旅館沒有辦法應付這麼大的需求量，且每家旅館的收費標準不同，不見得每個人都負擔得起，所以市府希望推動另一個方式：「把家留給居家檢疫者」，也就是讓居家檢疫者住在家裡，家人出去住正常的旅館。

公有官舍不釋出？市府︰醫護優先

對於為何不是釋出公有官舍或公有設施提供民眾入住？黃珊珊解釋，公家空間第一優先給醫護人員，其次是需要集中檢疫的強制對象，第三才是給一般民眾，現在不可能拿出公用空間給一般居家檢疫的民眾，公家資源每一分錢都是市民納稅錢，要小心分配使用，讓公家資源做最有效運用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法