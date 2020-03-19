童爆被師掌摑流鼻血 校方竟稱為防疫擋飛沫

台北市議員王欣儀陪同林姓學童及其父親開記者會，林父在記者會講到激動處哽咽落淚，十分心疼孩子。（記者楊心慧攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市公立小學一名六年級林姓男童，本月十六日疑遭班導呼巴掌，事後鼻血血流不止，台北市議員王欣儀昨陪同林父和男童召開記者會，林父控訴孩子遭黃姓導師呼巴掌，孩子事後鼻血狂流，導師甚至試圖隱瞞，林父講到激動處更哽咽落淚。對此，校方竟稱，目前正值武漢肺炎疫情，導師擔心飛沫，因此在林童講話時伸手阻擋，「輕碰」到孩子。

導師︰伸手阻擋「輕碰」到孩子

林童昨於記者會指出，他在十六日下課時間唱歌，有名同學嫌難聽，對他罵三字經，他因此對同學吐口水，但對方向老師告狀，事後老師問他為何吐口水，他解釋因同學先罵三字經，但他也質疑老師為何只罵他而不罵同學，沒想到老師竟生氣賞他巴掌，他因此流鼻血，血跡在外套上，老師還把外套拿去送洗。

林父表示，孩子兩年前出過車禍，會有流鼻血狀況，經治療後已恢復得差不多，半年都未發作。當天老師呼孩子巴掌，孩子為閃避被打到鼻樑，雖然老師中午有打電話給他，但僅告知孩子對同學吐口水，完全未提孩子被呼巴掌。

林父痛哭說，他放學後向孩子詳問原因，孩子才痛哭流涕地說鼻子很痛，被老師打巴掌、流鼻血，隨即帶孩子到醫院檢查，結束後去吃麵卻又開始流鼻血，整碗麵都是孩子的血，看得十分心痛。

王欣儀要求教育局，針對此個案應立即進行了解並追蹤輔導個案學生及教師，必要時應透過特教或輔導老師協助補強。

該校潘姓教務主任表示，目前有武漢肺炎疫情問題，林童向同學吐口水不妥，導師指導林童防疫衛生，因林童靠老師較近，導師擔心飛沫而伸手阻擋，疑似碰觸到林童嘴巴而流鼻血，但有將林童送到保健室，後來林童也沒有其他狀況。

台北市教育局表示，將依規定進行相關調查，也會對孩子進行輔導。至於學校是否有在廿四小時內通報教育局？教育局指出，事情發生當下由導師處理，導師沒讓行政端知道，所以學校第一天不知情，因此未通報；第二天因家長報案，警察有到場了解，校方依規定通報。

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