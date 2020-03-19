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防疫優先 台北市議會擬延後開議

台北市議會原定四月十五日開議，研議因應疫情延期。（資料照，記者蔡亞樺攝）

台北市議會原定四月十五日開議，研議因應疫情延期。（資料照，記者蔡亞樺攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕正值防疫期間，立法院如期開議，台北市議會原定四月十五日開議，現則研議因應疫情延期，但需等本月底開程序委員會才能確定，各黨派議員也支持延期，認為應以防疫為主，建議可考慮採線上問政方式進行。

無黨籍議員陳政忠主張議會延期開議，他表示，目前疫情險峻，議會當務之急應配合中央防疫，尤其開議後市府官員、議員都聚集在一起，在防疫上不是很好的示範，本會期不用審預算，建議在疫情較穩定再研商開議的議程。

議員支持 建議改線上問政

國民黨台北市議會黨團書記長應曉薇表示，配合中央政策，應以防疫優先，黨團不反對開議延期，並建議未來會議考慮以線上問政為主，無論是未發生或是已發生都要有個防疫系統作戰。

民進黨台北市議會黨團總召張茂楠表示，議會開議後所有議員都聚在一起，議員又常與民互動，恐成超級傳播源，因此贊成議會延期，可延一個月後再開議。

時代力量議員黃郁芬表示，疫情目前未趨緩，議員、官員在密閉空間確實有一定風險，但議會不開議對市府監督將受影響，議會應考量如何維持在未開議的狀況下，能夠持續議員對市府的監督。

台北市議會秘書長洪樹林表示，有研議因應疫情延期開議，但還需月底開程序會才能確定是否延期，以及延期時間。

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