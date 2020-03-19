男議員關說女官員人事？台北市府要查

2020-03-19 05:30:00

〔記者沈佩瑤、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市議員王浩昨爆出和台北市家暴防治中心主任陳淑娟疑似互動頻繁，還曾介入社會局副局長人事案，向前台北市社會局長陳雪慧施壓。對此，王浩昨出面否認，台北市副市長兼代社會局長蔡炳坤昨則表示，會要求社會局人事和政風單位，針對陳淑娟是否有違反公務人員相關法令的部分進行了解。

王浩昨出面回應，強調沒有介入人事案，但王浩認為是前社會局長陳雪慧向週刊爆料，反控陳雪慧去年十月曾傳莫名其妙的LINE訊息給他，包含訴說自己離婚，甚至還傳露內褲的照片，讓王浩反問：「一個正常的人會傳露內褲的照片給別人嗎？」

王浩否認關說 反揭露前局長內褲照

至於被質疑關說陳淑娟人事案，王浩指出，柯市府人事案並非一個小議員可以影響左右的，柯對於議員的質詢，都有他自己的考量而不會照單全收，更何況是人事案。

陳雪慧︰遺憾生活照被當打擊工具

對此，陳雪慧昨發出聲明，表示王浩所提三張照片，是她本人公開在FB分享的生活照，圖片下方皆有其他臉友閱讀及留言紀錄，因當日心情低落，才會過度暴露個人家庭隱私，她更指「王議員以此打擊本人，掩飾個人關說社會局副局長人事一案，甚感遺憾。」

進出華廈 王浩、陳淑娟皆稱個案陳情

至於和陳淑娟進出華廈，王浩解釋是個案的家，因該個案心情不好，足不出戶，要求他前往了解，由於個案為女性，又是因家庭問題提出陳情，他才會邀陳淑娟一同前往。

陳淑娟接受記者電話訪問時表示，和王議員前往大廈是接受個案陳情與輔導，並無不正當關係。至於人事案，陳強調，柯市府人事案有遴選制度，雖然她有參加過遴選，但絕無透過任何人關說。

副市長黃珊珊昨受訪表示，這事一切回到公務部門，公歸公，有關市府同仁在上班時間有沒有做非上班的事情，這些該怎麼做就怎麼做，該調查就調查、該處分就處分，要經過正當的法律程序查證，所以媒體報導機關裡面會查證。

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