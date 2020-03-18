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《即起至六月卅日》台北里鄰活動 全部暫停

防堵武漢肺炎，即起至六月卅日，全市的區民活動中心暫停租借、四百五十六個里的里鄰活動也都暫停。圖為民政局日前舉辦社區防疫訓練。（記者沈佩瑤攝）

防堵武漢肺炎，即起至六月卅日，全市的區民活動中心暫停租借、四百五十六個里的里鄰活動也都暫停。圖為民政局日前舉辦社區防疫訓練。（記者沈佩瑤攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）全球肆虐，新北市有里長執意率團出國挨轟，台北市民政局前天發文十二行政區公所，要求即起至六月卅日，全市的區民活動中心暫停租借、四百五十六個里的里鄰活動也都暫停；豈料，昨傳出台北市有里長還在揪四月遊韓。對此，台北市副市長黃珊珊昨受訪表示，疑似是里長之前掛上去的公告沒拿下來，才導致民眾誤會，會去勸導拿下來。

該里長氣憤解釋，那是年前揪的團，因為只有兩、三個人報名，年前就取消，只是有的社區大樓還沒撕下來，「這麼簡單的事情，還需要上媒體嗎？整個國家社會都沒有其他新聞報了嗎？是不是？」該名里長強調，根本就沒有這回事，只是一個美麗的誤會。

民政局自治行政科科長莫祥雲說明，只要是使用公費的里鄰活動，六月底前都建議取消，不要辦群聚活動；如果還要舉辦，就要按照市府規定，例如參加者須距離一公尺、消毒、戴口罩、量體溫、造冊等，且里辦還要寫計畫表給區公所核准。

至於是否聽說還有里長要揪團出國？莫祥雲表示，一般里長都是自費出國，沒有使用公費，如果知道的話，會請區公所向里長勸導，這段期間儘量不要出國。

但若是有里長不甩禁令，堅持帶團出國怎麼辦？黃珊珊昨受訪直言，處罰還是要有依據，並不是因為對方是里長就受北市府控制，還是要有中央法規授權，或是中央的禁令。

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