被質疑送張益贍車 導演黃信堯否認

2020-03-18 05:30:00

〔記者楊心慧、沈佩瑤、李容萍、吳琬婷／綜合報導〕曾任綠黨召集人的桃園市議員王浩宇日前爆料，台北市文化基金會透過台北市電影委員會（簡稱影委會）補助某電影拍攝後，該電影導演就送白色二手轎車給時任台北市文化基金會副執行長張益贍，王浩宇質疑違反貪污治罪條例。今年張曾在臉書PO文寫道「阿堯大導演送給我一台二○○二年的老車」，疑指電影《大佛普拉斯》導演黃信堯，黃信堯昨發聲明否認，台北市政風處昨表示將調查，但文基會管理部總監黃文彥強調，這是錯誤指控，影委會未提供經費給《大佛普拉斯》，僅提供行銷資源協助。

王浩宇質疑涉貪 政風處將調查

記者昨多次致電張益贍，至截稿前皆無回應。王浩宇昨受訪時強調，補助本來不一定指的就是金錢，此片是文基會提供資源協助，但張益贍涉嫌收下「有蜥蜴mark」的白色二手轎車，明顯未利益迴避；不過，他知道拍攝該片的導演是位評價很好的導演，是否提告，自己還在思考中。

黃信堯昨則發聲明回應，表示自己與張益贍是認識卅年的朋友，拍片期間，張經常給予鼓勵，因此也在《大佛普拉斯》片尾特別感謝張益贍。他也強調：「《大佛普拉斯》從未拿過台北市文化局及台北市影委會相關單位的資金贊助拍攝。」上映宣傳期間，影委會僅以「台北市影視合作行銷」提出行銷資源協助，影委會針對每部國片都會提出相同的行銷資源，並未有資金投資關係。關於二手車部分，黃信堯表示：「因張益贍先生想購買二手車，我的親戚正從事二手車買賣，所以介紹親戚協助張益贍先生，後續並未直接參與二手車交易買賣過程。」

市府︰影委會協助電影行銷

台北市文化局長蔡宗雄表示，初步了解，影委會在二○一七年協助該片行銷，導演是最近送張益贍車子，說是對價關係扯比較遠，當年影委會對於得獎作品會協助行銷推廣，預算約八○○萬元，共協助卅五部片行銷，平均一部片約廿萬元上下。

國民黨議員吳世正表示，間接的利益也是利益，張益贍手上資源都是納稅人的血汗錢，不管是補助還是協助行銷推廣，張益贍都該有所規避，不該收禮，避免瓜田李下之嫌。

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