王浩宇爆張益贍蹺班談選舉 議員發現沒請假

2020-03-18 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市文化基金會前副執行長張益贍被媒體拍到今年三月一日蹺班約會，台北市議員紛紛要求市府揭露張出勤紀錄，文基會不公開，事後僅針對媒體拍到內容認定蹺班六小時。但綠黨前召集人王浩宇直指，去年十二月四日星期三，張也蹺班與綠黨談選舉事務，根本在詐領薪水，令人傻眼的是，文化局近日揭露張的請假紀錄，議員發現並沒有這天。對此，文基會昨竟反嗆王鬼扯一通，不需隨之起舞做回應。

王批詐領薪水 議員︰被拍到才曠職？

「難道被週刊拍到才有曠職問題？」民進黨議員簡舒培質疑，近日文基會皆不願向議員揭露張益贍的打卡資料、上班時數，僅公布所謂調查結果。王浩宇檢舉，文基會沒虛心以對，反而暴怒，代表台北市長柯文哲前天在對民眾黨黨員公開信中所說的慚愧，根本虛情假意，難道兩週後調查報告要推說，張是主管，所以上班時間彈性？為何納稅人要花十幾萬元養一個閒人（張）？議會開議後，將要求文基會取消兩位副執行長，恢復為一位。

張益贍爆出蹺班爭議後，北市議員紛紛向文化局調閱資料，並要求對外公開張的出勤紀錄，但文基會表示涉及個人資料保護，並不會公開其所有出勤明細；文化局近日則提供近半年來請假紀錄給簡舒培及國民黨議員徐巧芯，包括去年十月十七日、十一月廿日、十一月廿一日、十二月十八日、十二月廿六日，今年一月十日、三月十日、三月十一日。

指去年十二月四日 張與綠黨談選舉

但王浩宇回憶道，去年九月及十二月四日，張益贍即在上班時間找綠黨談選舉；其中，十二月四日中午，雙方在信義區忠孝東路某餐廳吃飯，張下午一點多才到現場，他一點多即有事先行離去，由張及綠黨人員繼續討論綠黨與民眾黨如何互相假攻擊炒作雙方聲量，雙方待到約下午三、四點才解散。張只會跟綠黨這樣嗎？還是平常都如此？形同詐領薪水。

文基會嗆王鬼扯 不會隨之起舞

對此，文基會回應，「我們也沒辦法他（王）講什麼，就去回應」，並質疑王浩宇不了解、唬爛、鬼扯一通，將事情連結在一起，文基會不會隨之起舞；日前查閱張益贍的出勤紀錄，已針對三月一日曠職扣薪、損害文基會形象記過一支，是完完全全罪證確鑿，目前就是這樣。對於文基會差勤管理部分，兩週內會提檢討報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法