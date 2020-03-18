《台北》大規模停課線上補課演練 高中以下月底前完成

日前透過台北酷課雲數位學習平台，台北市十九所學校同步進行「防疫不停學」遠距教學模擬演示。（資料照，記者蔡亞樺攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者蔡思培／台北報導〕近來武漢肺炎疫情嚴重，北部更有學校出現停班，未來台北市若有班級因疫情停課，將採線上方式補課。為可能的大規模停課做準備，台北市政府教育局昨指出，台北市所有高中、國中、國小，都要在一週內完成補課暨模擬演練計畫，各校要在三月底前完成全校模擬演練。且下週一起，台北市市立國中、國小校園都將於週間全面關閉，禁止外人進入。

下週一起 市立國中小校園週間關閉

教育局表示，三月廿三日起，台北市一百九十九所市立國中、國小校園，週一至週五將全面暫停開放；假日因校內沒有學生，且運動市民人數較多，仍維持校園戶外場地開放。不過，高中職以上僅暫停室內空間開放。

如因疫情停課 線上補課比例至少50％

教育局表示，學校若因疫情停課，線上補課比例至少要有五十％，其中五十％要使用同步直播方式進行，讓師生在原上課時段進行教學，學校也要儘快提供停課班級師生兩週課表。現在台北酷課雲有adobe connect、zoom兩個線上平台供師生使用，平台不僅能錄製影片，讓學生課後觀看複習，還能與校務行政系統連結並建立班級課表，讓教師可遠距離進行教學管理。

難以直播課程 可由實體上課補齊

不過，若有班級改採線上補課，可能遇到體育、美術等課程無法補課，以及弱勢學生因為沒有資訊設備、難以參與的狀況。教育局回應，現在線上補課比例只要求到五十％，難以直播的課程，可由實體上課補齊。

全市兩萬多台設備可供學生借用

據統計，目前台北市經濟弱勢孩童約有六千位，其中三千四百多人家中沒有可進行線上補課的設備，而北市各校共有兩萬多台設備可供借用，因此，平板電腦與筆記型電腦是夠用的。

教育局資訊教育科科長陳秉熙表示，教育部已與中華電信洽談，未來將會提供一萬個網路名額讓經濟弱勢孩童申請，並由教育部統一控管，如未來大規模停課造成設備資源不足，北市也會協助經濟弱勢孩童。

教育局指出，今年在二月已辦理二十場教師研習，當時參訓教師達一千一百人次，北市各校都有派種子教師參加。教育局三月底前還會加開十八場實體與線上研習，讓校長率領校內團隊參訓。現在北市學校已開始讓學生及教師熟悉酷課雲功能，預防課程突然因疫情暫停。

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