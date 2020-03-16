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首頁　>　臺北市

通報減班休息 北市業者質疑反列勞檢對象

2020-03-16 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情衝擊各行業，台北市一位簡姓旅館業者撐不住業績持續探底，有意申請減班休息（俗稱無薪假），卻發現市府最新公告，若放無薪假，將被列為勞檢對象，業者質疑難道守法反而要擔心日後被刁難？對此，市府勞動局回應，勞檢目的是了解業者是否有按照計畫執行及勞資雙方是否有爭議等，若勞資雙方都是心甘情願，業者不用擔心。

市府：確認是否按計畫執行、有勞資爭議

業者說，經開會後已取得同仁理解簽下同意書，且同仁如果減班休息後，未來上課可獲勞動部補助。他感嘆自己守法反而要被列勞檢？現在是大環境影響，又不是他公司經營不良，如果他是不良業者，勞動局要來勞檢當然可以；連業績都沒了，政府提降低營業稅紓困又有何意義？

勞動局就業安全科科長施貞夙說明，勞檢每年都進行，不單針對減班休息；又分三種，第一種是有爭議的，第二種則是有檢舉信，第三種為專案性質，像武漢肺炎就是專案處理。

施貞夙說，減班休息的通報沒有強制法規，但實施過程中可能牽涉勞資爭議，勞動檢查的目的是了解業者在通報過程中是否有按照計畫執行，及勞資雙方是否有爭議等，並非每一家來通報就會去勞檢。

該業者表示，自己在北市經營旅館已七年，旗下六十多名員工，現在因疫情，各國的客人都不來，業績掉了六、七成，就算把房價從一晚兩千七砍到剩一千二，還是沒客人，從二月開始就很慘，旅館租金及人事開銷等已讓他無法負荷。

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