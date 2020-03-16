北市旅館業陳情減稅、水電費 議員批市府消極

2020-03-16 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕武漢肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，台北市議員許淑華指出，北市旅館數量多，為全國最受影響縣市之一，台北市旅館商業同業公會兩週前即持續向台北市政府陳情，指疫情若持續，希望北市可依照SARS釋出房屋稅、地價稅、水電費等減半措施，但北市府態度消極、不作為、慢半拍。對此，觀傳局長劉奕霆回應，將由局內討論是否可行，北市府並非毫無作為。

兩週前即訴求 房屋及地價稅、水電費減半

旅館公會提出訴求，包括比照SARS期間，讓房屋稅減半，若疫情持續，則盼地價稅也減半；疫情期間沒有減薪的旅館，爭取獎勵；政府若要徵收整棟旅館做隔離旅客使用，應整棟實施，而非混居，同時引進醫療專業人員進駐；若疫情持續，水電費也減半。

許淑華：市府應提出具示範的紓困政策

許淑華指出，疫情嚴峻，旅館業者兩週前已提出訴求，但北市過去沒積極具體作為，且態度消極，都推給中央說要等到國家最新紓困方案下來再研議，殊不知旅遊業是北市重要觀光產業，北市應提出具有帶頭示範的紓困政策。

觀傳局：已評估相關措施 並非毫無作為

劉奕霆回應，若飯店旅館部分樓層因疫情停用，先以一樓層為核准單位，可改以非自用住宅稅率二％課徵房屋稅；由於SARS期間之房屋稅是由中央政府補貼，因此北市仍會向中央建議是否能補貼房屋稅。北市府對娛樂稅、牌照稅、房屋稅已訂定延期及分期繳納處理措施，地價稅亦會視疫情狀況訂定。

他說，至於其他獎勵措施將由局內討論是否可行，北市府並非毫無作為；觀傳局日前邀請旅館公會及其他業者進行座談，有關從業人員之貸款，局內也已聯絡台北富邦銀行並討論相關方案。

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