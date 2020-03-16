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台灣自來水建置 歸功英籍技師巴爾頓

一九一九年，台北水道水源地唧筒室設立了一尊銅像紀念巴爾頓，不過銅像在太平洋戰爭時遭熔掉。（北水處提供）

一九一九年，台北水道水源地唧筒室設立了一尊銅像紀念巴爾頓，不過銅像在太平洋戰爭時遭熔掉。（北水處提供）

2020-03-16 05:30:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北人現在使用的自來水，已經有一百一十一年的歷史，這一切全歸功於「台灣自來水之父」、英國技師威廉巴爾頓；他將人生精華貢獻給台灣自來水工程，並與學生規劃台灣各地自來水，最後卻在台灣染上疾病過世。

台灣在一八九五年因甲午戰爭被割讓給日本，日人剛來台時引起台灣住民抵抗，抗爭中死亡人數約百人，但因用水不潔死亡的日本士兵卻有四千六百多人，讓日本意識到台灣的水問題，開始準備自來水建設。

來台三年染疾病逝 生命最後貢獻台灣

當時的台灣總督府衛生顧問後藤新平邀請曾在東京進行自來水規劃的威廉巴爾頓來台，協助台灣的自來水規劃，巴爾頓在一八九六年帶著學生濱野彌四郎抵台，兩人規劃範圍包括淡水、基隆、台北、台南、台中、澎湖等地。

不過巴爾頓在從事衛生與水道建設調查時，卻意外染上瘧疾，瘧疾治癒後又染上痢疾，因此在一八九九年被送回日本，過世後葬在東京，巴爾頓人生最後的精華就是貢獻給台灣。

一九一九年，台北水道水源地唧筒室（現在的自來水博物館）曾設立一尊銅像紀念巴爾頓，不過銅像在太平洋戰爭時遭熔掉，現已不復見。

巴爾頓死後，濱野彌四郎接續其遺志，規劃全台灣水道。日本人按照巴爾頓過去的規劃，從一九○七年開始建設自來水，台北水道系統在一九○九年完工，從此台北開始有經現代化自來水設施，至今已一百一十一年。

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