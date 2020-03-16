台北自來水園區 發現日本泥水師百年簽名

北水處將在百年紀念活動上，展出自來水園區內過去未公布的百年日本泥水師字跡。 （北水處提供）

2020-03-16 05:30:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北自來水園區內的百年古蹟「觀音山蓄水池」去年開放，工作人員在開放過程中探勘古蹟內外，驚見從未被發現的日本左官（泥水師）櫻井泰吉刻於天花板上的字跡，他用手指在泥板上留下自己的姓名和日本家鄉的地址，在百年後讓這位參與締造台北自來水歷史的小兵曝光，也讓國人知曉那段為拯救台灣人生活環境的歷史過程。

觀音山蓄水池天花板 留下日名、地址

從觀音山蓄水池沿著爬梯往下走約三公尺，抵達蓄水池底部，再前進數公尺並抬頭，就可看到天花板隱藏的字跡。台北自來水事業處發展中心主任朱聖心說，字跡是由一名遠從日本來台的泥水師所留下，由於蓄水池內相當陰暗，過去都沒被發覺，直到去年工作人員在園區更換照明才發現。

百年前飄洋過海來台 施作自來水工程

留下字跡者是日本左官櫻井泰吉，他用手指在泥板上寫下「櫻井泰吉」四個字，以及「岐阜縣武儀郡宇多院村百十一番」的地址，並留下日期「明治四十二年（一九○九年）四月十八日」。雖然櫻井泰吉可能在完成台灣自來水工程後就返日、歷史上也沒有關於他的記載，不過這位沒沒無名的泥水師當時留下的字跡，現在卻成為園區內的另類古蹟，而且將永遠記入台灣歷史。

3月21日紀錄片首映 公布字跡

位於小觀音山的蓄水池標高約四十二公尺、容量約四千五百噸，一九○八年完工，過去供應艋舺一帶民生用水，其外觀呈現新古典主義建築特色，現在開放導覽、供民眾參觀。不過即將公布的字跡位在蓄水池未開放區域，因此北水處將採數位輸出方式，讓民眾可以觀看字跡內容。

台北的水道系統在一九○九年完工，今年是台北自來水工程完工一百一十一年，北水處將在三月二十一日舉辦百年紀念活動。屆時除公布百年字跡，還會推出一支《飲水思源頭 臺北好水探秘》紀錄片，由公共電視製作，找來國史館台灣文獻館、台灣歷史博物館、民間學者與收藏家共同參與，用二十四分鐘的影像記載台北自來水一百年的歷史精華。水處將在三月二十一日舉辦首映發表會，園區當天免費開放民眾入館，讓大家到園區體驗大自然，並觀賞園區內的古蹟與百年歷史。

自來水博物館外觀。 （北水處提供）

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