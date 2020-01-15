春節動一動 北市12運動中心初二開館

台北市12區運動中心配合推出春節體驗課程。 （台北市體育局提供）

2020-01-15 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕二○二○金鼠年即將到來，台北市十二區運動中心於一月廿四日（除夕）、廿五日（初一）休館之外，廿六日（初二）至廿九日（初五）從上午八時營業至下午四時；台北體育館及天母網球場則是一月廿四日（除夕）至廿六日（初二）休館，廿七日（初三）起至廿九日（初五）營業時間為上午八時至下午五時。民眾享用大魚大肉之餘，也能到各運動場館動一動，開啟健康的新一年。

除夕、初一休館 開館推優惠好康

市府體育局指出，各運動場館配合農曆春節推出相關優惠好康，初二至初五期間，中山運動中心前一百位民眾可享健身房或游泳池單次票半價優惠；北投及中正運動中心則推出健身房、游泳池單次入場享全票九折；信義運動中心推出購買游泳池或健身房單次票滿一○九元，即可參加紅包抽抽樂一次，通通有獎。

台北體育館、天母網球場初三營業

萬華運動中心則有桌球場及足球場臨租優惠；士林運動中心游泳池兩人同行，第二人可享半價。另外，台北體育館（桌球室、羽球館）及天母網球場也在營業期間免費開放，民眾即日起可預約登記，額滿為止。

運動課程方面，體育局表示，多家運動中心開設單堂報名的新春體驗課程，包括中山運動中心推出有氧、瑜伽、肌力及飛輪課程單堂一五○元；南港運動中心推出戰繩、壺鈴及TRX課程單堂二九九元；內湖運動中心報名空中瑜伽、律動瑜伽及兒童芭蕾等課程，就贈送松鼠杯套與環保吸管組一組，讓民眾環保又健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法