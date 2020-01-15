北市5大批發市場 除夕照常營業

北市各傳統市場除夕皆有營業。（資料照，記者楊心慧攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆春節下週登場，台北五大批發市場除夕照常營業，並從初一（廿五日）休至初五（廿九日），於初六（卅日）開市；台北內湖花市則是從廿日凌晨起至除夕（廿四日）中午十二時止，一百零八個小時不打烊。

建國假日花市 除夕營業至晚間六時

台北各大花市在農曆春節前皆延長營業時間，建國假日花市自十八日起營業至除夕，每天營業時間為上午九時至晚間八時，除夕當天則營業至晚間六時，春節休市時間為初一（一月廿五日）至二月七日，二月八日才開市。台北市產發局農業發展科長呂丘鴻表示，為讓民眾在建國假日花市內採買順利，營業期間不開放場內停車，春節休市期間，原場地則供民眾停車使用。

花木批發市場 除夕營業至下午三時

台北花木批發市場從元月十七日至元月廿三日延長營業時間至晚間九時，除夕（廿四日）營業至下午三時，並於初六（卅日）開市；台北內湖花市於廿日凌晨起至除夕中午十二時，共一百零八個小時不打烊。

果菜、家禽、零售市場 初一休至初五

台北果菜批發市場、家禽批發市場、公有零售市場等，皆從初一（廿五日）休至初五（廿九日），初六（卅日）開市，但除夕不休息，民眾可把握最後時間到市場採買新鮮蔬果。

台北市各傳統市場包含士東市場、大直市場、松江市場、永春市場等，除夕皆有營業，要採買的民眾不用擔心。擁有許多知名年菜料理的南門市場，去年底搬遷至中繼市場，今年是搬遷後首個農曆春節，南門市場推出「南門年菜採購月」，各攤商更推出優惠，活動僅到除夕當天為止。

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