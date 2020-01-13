台北市藍綠立委席次平手 政黨票綠跌藍升

立委選舉各政黨台北市得票率

2020-01-13 05:30:00

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕二○二○選舉結果揭曉，今年投票率提高，國民黨在「下架吳斯懷」風波影響下，在台北市政黨票仍大躍進、拿下卅四．三八％得票率，名列第一。時代力量面臨民眾黨搶票、民進黨喊「小黨投了浪費」，卻激起選民搶救，也從上次的六．一二％得票率，增加到八．○九％。民進黨此次雖在台北市斬獲四席區域立委，和國民黨平分天下，但在政黨票部分，卻從上次的三十九．二三％得票率，下降到卅．三六％。由台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨首度出馬就在台北市拿下十二．九四％得票率。

下架吳斯懷策略效果有限

儘管民進黨此次成功翻轉過去一直被視為是藍營天下的第四選區（南港、內湖），但就全北市的得票率來看，二○○八年三十三．一四％、二○一二年二十九．三七％，二○一六年一度提升至三十九．二三％，如今下修至卅．三六％；而選前打的「下架吳斯懷」策略，顯然效果有限。

而國民黨則是二○○八年五十．五四％、二○一二年四十七．七八％，二○一六年因前總統馬英九任內惹爭議跌至廿八．四九％、更創實施單一選票制以來最低，不過這次再度攀升到卅四．三八％。

民眾黨政黨票有斬獲 得五席不分區

柯文哲去年八月拋出政壇震撼彈，宣布成立台灣民眾黨，目標進軍國會，雖然柯文哲並未參選總統，不過仍一舉突破一五八萬票，取得五席不分區立委，在台北市也取得十二．九四％得票率，但因今年共有十九個政黨搶食政黨票，連帶也影響其他小黨得票率。

時力告急奏效 得票率上升

時代力量二○一六年首度參戰，獲六．一二％得票率，選前面臨柯文哲、民進黨搶票，時力立委黃國昌還坦言與民眾黨是競爭關係，告急奏效，這次台北市提升到八．○九％，不過立委席次從五席減少至三席。

綠黨在二○一六年和社民黨結盟，獲得三．三五％政黨票，但雙方在二○一八年大選後便未再合作，去年更紛紛發表聲明宣告合作破局，綠黨獨立參戰取得北市約三．三○％得票率。

親民黨、新黨 成績溜滑梯

親民黨主席宋楚瑜五度問鼎總統、副總統大位，盼延續政黨生命，但親民黨成績從上次起，即呈現下滑趨勢，二○一二年的五．六八％、二○一六年為五．六二％，這次降至四．○二％，甚至未過政黨票門檻。新黨上次獲得八．○五％，這次得票率卻溜滑梯，降至二．二一％。

一邊一國潰敗 敬陪末座

而視前總統陳水扁為精神領袖的一邊一國行動黨，去年八月才剛成立，此次雄心壯志參與大選，不料卻潰敗，在台北市部分僅獲○．四七％得票率，在今年台北市政黨得票率前十名中敬陪末座。

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