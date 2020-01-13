被點名選台北市長 高嘉瑜、蔣萬安：做好立委職責

蔣萬安（左）昨天一早與夫人車隊掃街謝票。（記者蔡思培攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者蔡思培、郭安家／台北報導〕二○二○大選已落幕，二○二二年台北市長人選引來討論，民進黨立委當選人高嘉瑜、吳思瑤、國民黨立委蔣萬安、時代力量立委落選人黃國昌，以及台北市副市長黃珊珊都曾被點名是可能人選。不過，高、蔣昨天受訪都表示，目前就是做好立委職責，高還酸「如果我們每個人都像高雄市長韓國瑜一樣，政治這條路可能很快會崩盤」；黃國昌則說，這是個超級大的問號。

吳思瑤、黃國昌、黃珊珊也列名單中

「港湖女神」高嘉瑜傳選市長，是源自綠黨前召集人王浩宇去年爆料，指柯文哲招攬高；數天後，柯受訪證實「有問過她（高）要不要來」，高之後受訪說，柯曾問她要不要先當副市長，再去選市長，她立刻回答「我才不要！」前天選舉結果出爐，媒體再提及此事，高回應要先承擔立委職責，她未來最大功課是實現參選政見，所以目前沒有想選市長，「如果我們每個人都像高雄市長韓國瑜一樣，政治這條路可能很快會崩盤。」

高嘉瑜：不是每個人都像韓國瑜

蔣萬安過去就被綠營視為二○一八市長候選人，藍營也不斷出現蔣要選市長的風聲，還曾傳出國民黨可能直接徵召蔣萬安參選，令丁守中跳出來反對；不過，蔣二○一八年一月表示「一直以來都沒有說我要參選，會繼續留在立法院打拚」。再次被點名參選二○二二，蔣不願正面回應，僅表示現階段最重要的，就是在立法院扮演好強力監督政府的在野黨立委角色。

蔣萬安：先扮演好監督政府角色

時代力量立委黃國昌被傳選市長，同樣是王浩宇爆料，指黃打算跟柯文哲合作，準備「卡台北市長的位置」；柯當時受訪沒正面回應，還扯時代力量支持者有七成挺他，但一個月後柯批評黃很驕傲。前天再被問及是否兩年後選北市長？黃國昌說，是個超級大的問號，他現在腦袋根本沒有在想這件事情，「近期比較重要的是要找下一份工作」。

黃國昌：先找一份工作比較重要

民進黨立委吳思瑤在二○一八年也被認為是市長熱門人選，民進黨大老陳昭南還曾投書呼籲民進黨二○一八徵召吳。去年底曾傳出吳有可能投入二○二二市長選舉，總統府秘書長陳菊雖表示沒有這樣想，但也指吳若人生有什麼好規劃，應給予鼓勵。李婉鈺選前也曾質疑吳能否保證連任後不投入下屆市長選舉，不過當時吳表示，不回應政治口水。記者昨致電吳詢問參選意願，吳並未接聽。

吳思瑤、黃珊珊未回應是否參選

至於黃珊珊，去年十月接任副市長，也被認為是柯文哲認證的未來接班人，不過黃珊珊並未做出回應。

高嘉瑜昨天謝票，與婆媽擁抱。 （高嘉瑜提供）

吳怡農表示，希望大家給他多一點時間沉澱。（記者蔡思培攝）

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