《北市藍軍的省思》兩老將守住席次 林奕華保住大安

2020-01-12 05:30:00

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤、郭安家、陳璟民／台北報導〕二○二○大選結果昨晚出爐，國民黨八位立委候選人，四位勝選、四位選將落敗，包括「韓家軍」汪志冰、孫大千，以及捲土重來的林郁方、基層實力雄厚的李彥秀，兩位老將費鴻泰與賴士葆則守住席次。林奕華最先自行宣布當選，但卻沒有喜悅，她說，雖保住大安區這一席，但完全沒有高興的感覺，因為終究國民黨從這次大選看起來，有非常多應該改進、值得改革的地方。

汪志冰敗選 將繼續為民服務

汪志冰昨穿著短袖國旗洋裝，現身競選總部與支持者關心開票，到晚間八點汪出面發表敗選感言。汪志冰認為，年輕人投票率相較往年提高，再加上首投族也踴躍投票，而她的支持者經調查大概在四十歲以上，團隊內部也將會對此做檢討，繼續為民服務，接觸年輕人，走出同溫層，四年之後會怎樣沒人敢說。

孫大千強調努力不夠 辜負期望

最快出面承認敗選的孫大千表示，這次選舉努力不夠，辜負了大家的期望，實在是非常抱歉。他說，希望能夠打一場乾淨、環保、正面的選戰，徹底扭轉大同士林區守舊的選舉模式，但這不是一件容易的事。

林奕華表示，感謝大安區選民支持愛護，讓她順利接下立委蔣乃辛的棒子，未來會在地方腳踏實地服務，也會在國會專業問政、嚴格監督政府，共同守護自由、民主與法治；林也感謝競選團隊從早到晚的努力，才能勝選，最後與團隊向選民深深一鞠躬表達謝意。

費鴻泰贏得驚險 將加強地方深耕

在開票過程一路與對手票數陷入膠著的費鴻泰，贏得算是驚險，費鴻泰晚間出面受訪時表示，感謝選民給他的支持，未來將加強地方上的深耕，並更接地氣掌握民意，好好做好立委，持續為地方努力。

賴士葆認為國民黨得票不理想 要檢討

票數穩定領先對手的賴士葆自行宣布當選，賴士葆認為，因四年前很多人不出來投票，他雖然贏得漂亮，但國民黨整體得票不理想，他認為民意給國民黨很大教訓，國民黨要檢討，是危機也是轉機，國民黨要改革掌握民意、爭取民心。

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