《北市綠營的眼淚》吳思瑤勝選落淚 許淑華敗選大哭

無黨籍立委候選人林昶佐擊敗國民黨候選人林郁方，成功連任。（記者王藝菘攝）

2020-01-12 05:30:00

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤、郭安家、陳璟民／台北報導〕選舉結束，選情激烈的第一和第七選區兩位民進黨美女候選人都不禁落淚，吳思瑤在負面選戰的攻擊中贏得勝選，激動落淚感謝支持者；而「美女議員」許淑華在選戰中奮力拚搏的精神令人動容，最後以些微差距落敗，激動大哭向支持者道歉。許淑華說，自己雖敗猶榮，至少讓一個認為原本可以躺著選的人，現在要站著認真選舉。

吳思瑤感謝支持者 未來會更努力

贏得勝選的吳思瑤，昨晚當面向支持者表達感謝，說到情緒激動時不禁落淚。她說，儘管這次選舉遭逢暗黑攻擊，但終究痛苦會過去、美麗會留下，過去的風風雨雨都要包容與放下。而這次對方陣營開票後，有六萬多張選票沒有認同她，當作未來努力的動力目標，做更多感動這些人。

許淑華小輸 為綠營打了場光榮選戰

現任市議員許淑華在地方扎根多年、實力雄厚，昨出面宣布落選時，還沒開口就紅了眼眶，忍不住哭了起來，支持者高喊加油，讓許露出笑容。她說，這次代表民進黨打了一場光榮選戰，雖敗猶榮，在這場選舉上，至少讓鐵板一塊、一個認為原本可以躺著選的人，現在要站著認真選，讓國民黨知道不要以為會贏。

何志偉贏了 強調是台灣跟民主的勝利

一年內歷經兩次立委選舉的何志偉，在綠大於藍的第二選區，繼續贏得選戰。何志偉表示，這次勝選不是個人勝利，是大家對台灣跟民主還有自由的堅持。

林昶佐勝利 喊話不容本土勢力分裂

順利連任的第五選區無黨籍立委林昶佐昨登上宣傳車對支持者說，本土派裡面也有「高牆」，不管政黨票投哪一黨，只要是本土派愛台灣，不容本土勢力政黨分裂。

謝佩芬吃敗仗 將持續耕耘、經營

台北市立委選舉第六選區十搶一，民進黨新人謝佩芬雖敗選但仍有信心的表示，沒有踢不動的鐵板，沒有翻不倒的高牆，她相信只要持續耕耘、經營，台灣派的民主之花就會在大安區綻放。

阮昭雄敗選 為後繼者提供基礎

第八選區阮昭雄也發表敗選感言說，雖未成功翻轉選區，卻也創下非國民黨籍單一候選人在該區最高得票紀錄，未來不管是誰來選，都盼這次選舉結果能為後繼者提供很好的基礎繼續努力。

民進黨立委候選人許淑華昨晚自行宣布落選，和支持者抱頭痛哭。（記者沈佩瑤攝）

民進黨立委候選人吳思瑤宣布當選，出面向支持者表達感謝時激動落淚。（記者蔡亞樺攝）

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