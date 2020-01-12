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首頁　>　臺北市

雙帥對決／吳怡農敗選 支持者高喊「選市長」

吳怡農（右）昨天與爸爸、媽媽、妹妹一同投票。 （吳怡農辦公室提供）

吳怡農（右）昨天與爸爸、媽媽、妹妹一同投票。 （吳怡農辦公室提供）

2020-01-12 05:30:00

國民黨蔣萬安勝出

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區「雙帥對決」中，民進黨立委候選人吳怡農，以一萬三千多票落敗，不過昨晚吳怡農上台向選民鞠躬道歉時，支持者卻不斷高喊「選市長」，完全沒有敗選的失落氣氛。

第三選區藍大於綠，長期都是國民黨籍立委，二○○八、二○一二年藍營立委得票率更過半，而且蔣萬安在立法院的表現不俗，被視為藍營中，下一任台北市的人選。

不過民進黨出奇招，派出吳怡農挑戰蔣萬安，吳怡農雖是政治素人，但投入選戰後積極與選民互動，打出國安、國防等重要政策，最後關頭更打出「下架吳斯懷」、「落實十八歲公民權」，行動擄獲年輕人的心，最後獲得近十萬票數，成為民進黨明日之星。

得近十萬票 民進黨明日之星

吳怡農昨發表敗選感言時一度哽咽，鞠躬向支持者道歉，他說，這次因為他一個人不夠努力，辜負大家期待，敗選就是敗選，他有不夠好的地方，也對大家感到歉意，但他仍希望大家對這場選戰感到驕傲。

吳怡農也恭喜蔣萬安，他說，蔣四年前支持率沒過半，這次得票率超過五成，打出這樣的成績非常了不起。現場民眾則不斷高喊「選市長」、「怡農你好棒」。

蔣萬安在勝選後表示，民眾是他最大的靠山、他會永遠與民眾靠在一起。他也感謝優秀的對手們，提出許多良好的政見，大家堅持一場正面的選戰，未來也會推動對手好的政策。但他也說，雖然自己勝選，但國民黨整體是失敗的，要深刻檢討。

蔣萬安投票情形。 （記者蔡思培攝）

蔣萬安投票情形。 （記者蔡思培攝）

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