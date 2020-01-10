李婉鈺控LOGO涉抄襲 吳思瑤批烏龍爆料

民進黨台北市立委候選人吳思瑤在正義律師團陪同下，進行路口拜票。（吳思瑤競選辦公室提供）

2020-01-10 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立委第一選區（北投、士林）戰況火熱，一邊一國行動黨候選人李婉鈺昨指控，對手、民進黨候選人吳思瑤的競選背心LOGO涉嫌抄襲唱片公司商標，吳的團隊至今持續使用，批評吳違法侵權，要求出面道歉；吳思瑤回應，該LOGO「Forward」是五年前舊圖樣，當時委請設計師設計，為何五年前不提出質疑，若覺得有問題就去提告。

李婉鈺昨早召開記者會拿出資料與社群軟體對話紀錄，表示有民眾向她檢舉爆料，吳思瑤競選背心抄襲唱片公司LOGO，除了顏色不一樣，包括字型、設計概念幾乎相同，明顯涉及抄襲，助理詢問唱片公司證實沒有授權商標給吳。

出席記者會的律師沈靖家表示，該唱片公司LOGO註冊為商標，因此商標未經授權擅自使用，已觸犯商標法，就算事後取得授權，也未經著作權人同意，而著作權屬於告訴乃論，但商標法並非告訴乃論，檢調單位可以主動偵辦。

吳思瑤昨早與正義律師團路口拜票，對於遭疑抄襲，吳思瑤表示，她這次競選LOGO是「正能量好立委Better Together」，由綠色、紅色、黃色及粉紅色組成的箭頭符號，可見於各項競選文宣，並非李婉鈺所指的LOGO，根本指鹿為馬、烏龍爆料。

吳思瑤說，李婉鈺所指競選LOGO「Forward」，是五年前的舊圖樣，而該圖樣概念是由美國前總統歐巴馬二○一二年競選口號發想而來，難道李婉鈺也要指「Obama抄襲嗎」？荒腔走板的選舉奧步，讓人啼笑皆非。

一邊一國行動黨台北市立委候選人李婉鈺（右）召開記者會，質疑對手吳思瑤競選團隊背心LOGO，涉嫌抄襲知名唱片公司的LOGO商標。（記者蔡亞樺攝）

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