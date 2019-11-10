蔡英文拉抬吳思瑤、何志偉 支持者簇擁

2019-11-10 05:30:00

〔記者蔡亞樺、陳璟民／台北報導〕蔡英文總統昨天全台拜票、輔選行程滿檔，晚上回到台北市士林區，為爭取連任的民進黨立委吳思瑤、何志偉輔選，她先與吳到天母三玉宮參拜，熱情支持者多到廟內塞不下，再轉往社子地區參加何的「二○二○台灣要贏」造勢晚會，逾千人揮舞旗幟、高喊「凍蒜」。

蔡與吳到三玉宮參拜 再參加何造勢晚會

蔡英文在群眾簇擁的熱絡場面中緩緩走進會場，晚會主持人、台北市議員王閔生透過麥克風告訴支持者，蔡因近期握太多手，已配戴護腕，希望大家跟她揮手、擊掌就好，千萬不要強拉握手，不過民眾仍爭相跟蔡伸手，她也主動迎上前握住每雙溫暖相挺的手。

總統︰台商回流 下週投資可能破7千億

蔡英文致詞時細數任內政績，包括長照2.0、托育補助等，還說二○一六年執政開始，認真打拚的團隊得罪不少人，但都是值得的，因為打好基礎，在今年第一季台灣經濟成長是亞洲四小龍第一名，台商回流下週投資金額可能就要突破七千億元，企業投資也非常多，民主自由是台灣經濟得以發展最重要原因。

蔡說，中國對我們文攻武嚇，但台灣民主自由要守住，台灣主權就在二千三百萬人手上，在這關鍵時刻要展現決心，台灣強化國防、做好經濟都需要國際間的支持，她會繼續努力，她向群眾喊話「再給蔡英文四年」，明年元月十一日去投票給她，國會也要過半，不然總統會很難做。

吳怡農草埔市場拜票 婆婆媽媽搶握手

此外，台北市立委第三選區（中山、北松山）戰況形成國民黨蔣萬安、民進黨吳怡農「雙帥對決」，吳昨第三度踏進松山區草埔市場，有攤販主動開心打招呼，一路碰到婆婆媽媽上前握手、拍照。

吳塗裝黑色的競選宣傳車也首次亮相，他說自己選戰主軸是國家安全，黑色有戰車的感覺，選舉就像一場戰役，車身競選標語「壯闊台灣」也很清楚，搭配有陰影效果的側臉照，顯得特別。

柯文哲攜張幸松、蔡宜芳 騎單車造勢

台灣民眾黨主席柯文哲昨天下午，與該黨提名台北市立委第八選區（文山、南中正）參選人張幸松、第七選區（信義、南松山）參選人蔡宜芳等人，從台灣大學正門展開單車自由行造勢活動，騎到文山區木新區民活動中心進行茶敘；由於行前，張幸松將競選布條掛在台大的圍牆上，被學生拍照上網批評不當，張受訪坦承此事，但稱一出發就拆掉了。

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