北市「居住正義」大集結 年輕人怨買不起房

2019-11-10 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕「居住正義改革聯盟」本月四日發起東區夜宿活動，訴求制定「實價登錄2.0」、「囤房稅」等政策，昨天下午於忠孝東路四段一處廣場大集結，數百人參加，幾乎都是年輕人，表達對買不起房的不滿。

居住正義改革聯盟由時代力量立委黃國昌、台北市前都市發展局長林洲民等人領銜發起，黃受訪表示，年輕人面對低薪、高房價，生活上有巨大壓力，更別說要成家立業，台灣不動產市場已失靈，必須透過法律層面落實處理，包含交易價格透明的實價登錄2.0、課徵囤房稅，讓空房能夠釋出，再來就是要求政治人物履行興建社會住宅的承諾。

台北市長柯文哲前天在市議會市政總質詢時坦言，按照目前興建公宅的速度，要完成五萬戶目標得花廿二年時間，對此，林洲民受訪說，可經由都市計畫手段來縮短時間，他去年底曾提出把二百卅六所市轄學校用地重新盤點，並將學校範圍縮減，釋出市有土地做為其他公共需求使用，這是現在可以馬上開始，且最穩健、最值得做的辦法。

民進黨、國民黨、時代力量、社會民主黨、台灣民眾黨等政黨，昨都派人到場並輪流上台發表對居住正義的看法，國民黨立法院黨團總召曾銘宗致詞指該黨總統參選人韓國瑜也關心居住正義，但群眾聽不下去，鼓譟將他嗆下台，有點小尷尬。

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