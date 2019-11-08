《新舊系統無法相容》 北市YouBike將全汰換 浪費公帑7.8億

台北市政府推YouBike 2.0，但卻與現有的YouBike 1.0系統完全不相容。（資料照）

2019-11-08 05:30:00

〔記者郭安家、蔡思培／台北報導〕台北市政府推YouBike 2.0，但卻與現有的YouBike 1.0系統完全不相容，導致無法互相借還車，台北市議員楊靜宇昨於議會市政總質詢痛批，市府去年底與YouBike廠商捷安特簽約時，竟未規範相容性，導致YouBike 1.0要全部被淘汰，已經支出的YouBike 1.0建置與採購單車逾七．八億元公帑，將因此被市府打水漂，全民買單。對此，台北市長柯文哲昨在議會坦承，想不出兩系統相容方法。楊靜宇更直指更大問題是，一旦全面汰換，每年約有八十萬人次在北市借車外縣市還車，而新北市仍使用YouBike 1.0，難道以後要在橋中間換車？

議員批簽約竟未規範 柯坦承想不出辦法

不過，交通局長陳學台答詢時疑太緊張，一度回答「是」（在橋中間換車），令楊靜宇傻眼；陳趕緊強調，縣市臨界的站位會保留1.0系統，讓民眾換車，但他也坦言民眾跨縣市換車當然會造成不便。台北市長柯文哲說，老實講他看到這數字就知道問題很大，八十萬人，天啊！對於無法相容，柯說他也確認過，想不出兩系統相容方法。

每年80萬人跨縣市換車 新系統成隱憂

楊靜宇指出，若以每車次收取十元租金，每年八十萬車次至少有八百萬元營收，以營運權利金十八％計算，未來一旦北市全換成2.0版，市府每年恐減損至少約一四四萬收入。他要求，全面汰換YouBike為2.0時，應主動向業者求償或協商新設備的建置與購買由微笑單車公司全面負責。

換成2.0版 市府年損約一四四萬收入

對於楊靜宇提出，YouBike 1.0已投入七．八億元未來將由全民買單？柯文哲坦言，應該不只這金額，還有租金補貼費用。楊痛批，一切問題根源就是去年重新招標時，契約沒規定YouBike 1.0、2.0系統要相容，結果捷安特沒有相容技術卻又得標，難道世世代代都要給捷安特營運？陳學台則尷尬回應，去年合約是要解決車柱用電問題，「沒有寫這麼細」。對此，記者昨聯繫捷安特公司，該公司不回應。

不過，根據合約，捷安特需在三年內汰換四五三四輛YouBike 1.0單車、三九六七停車柱及控制器、一九七具Kiosk主機及螢幕。陳學台說明，合約精神考量，單車有五年使用年限、其餘設備為七年使用年限，捷安特可繼續汰換為1.0設備，但也可配合政策需求汰換為2.0，而標案的價金不會增加。

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